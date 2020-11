Borderlands 3 Season Pass 2 est maintenant disponible et le célèbre avec une vidéo

Depuis plus d’un an, Logiciel de boîte de vitesses s’est assuré que la vie post-lancement de Borderlands 3 être extrêmement actif. Grâce à de multiples extensions et mises à jour de contenu, le développeur a généré l’un des produits les plus denses aujourd’hui, capable d’offrir des heures de plaisir incommensurables à ses consommateurs, même à partir de sa proposition la plus essentielle. Cependant, cela n’a pas empêché l’étude de continuer à élargir les limites de sa proposition; celui dont l’intégration à venir, le Passe de saison 2, est maintenant disponible.

Pour fêter ça, l’entreprise a partagé une remorque de lancement, à travers lequel ils précisent ce qui intégrera ce nouveau chapitre du titre. Ainsi, ils rapportent que le contenu tourne autour du premier DLC de cette période, Coupe du designer, qui apporte avec lui un mode de jeu sans précédent –Course aux armements, qui présente des similitudes notables avec le genre Battle Royale-, nouveaux arbres de compétences pour les quatre classes de la pièce, nouveaux cosmétiques et plus, comme vous pouvez le voir à travers la vidéo ci-dessous:

D’autre part, il est important de souligner que Coupe du réalisateur, le deuxième DLC du Season Pass 2, sera disponible à une date à déterminer en 2021, afin que les joueurs de Borderlands 3 ils auront encore plus de raisons de revenir pour profiter de votre offre. Celui qui, en plus, sera mis à jour pour Xbox Series X / S et PlayStation 5, atteignant ces plateformes une fois qu’elles sont présentes sur le marché.

