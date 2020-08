Borderlands 3 révèle le DLC Psycho Krieg, le retour de Maya et une date de lancement imminente

Borderlands 3

Aujourd’hui, Borderlands 3 a révélé ce qui pourrait être son dernier DLC majeur, bien que Randy Pitchford ait testé les eaux pour un autre pack premium sur Twitter. Le contenu de ce nouveau DLC n’est pas une surprise totale étant donné les taquineries précédentes, mais nous avons beaucoup plus d’informations à ce sujet maintenant.

Le prochain DLC de Borderland 3 est Psycho Krieg et le Fantastic Fustercluck que je ne risquerais absolument pas de faire la une. Il sort très, très bientôt, le 10 septembre, conformément au calendrier «tous les trois mois» du gros DLC Borderlands 3 que Gearbox n’a pas manqué, même pendant la pandémie.

Alors, que pouvons-nous attendre du nouveau DLC?

Comme promis précédemment, il s’agit d’un voyage dans l’esprit fracturé de Krieg (pour les nouveaux arrivants, c’est un psychopathe qui était un chasseur de coffre-fort DLC de Borderlands 2).

Le voyage mettra en vedette les natures saines et folles de Krieg en duel, et Maya reviendra en tant que figure de premier plan comme Krieg apprend et gère sa mort (ils étaient proches).

Tannis est également un élément clé de ce DLC car la «mission» est de comprendre pourquoi tous les Psychos sont si… psycho. Elle pense qu’ils ont été rendus fous par la connaissance d’un endroit mystique appelé «Vaulthalla» qui est enfermé dans leur esprit, et c’est ce que nous essayons de trouver.

Il semble que Vaulthalla pourrait être un endroit physique où nous finissons par aller, mais avant cela, tous les butins légendaires que nous trouvons dans les niveaux de l’esprit de Krieg peuvent également être utilisés n’importe où (duh).

Enfin, une chose qui sera probablement controversée parmi les fans est un autre augmentation du plafond de niveau, cette fois à 65, cinq points entiers à la fois, et Gearbox promet que ce sera la dernière augmentation du plafond dans un avenir prévisible. Donc, essentiellement tout le butin que vous obtenez des six semaines d’événements spéciaux qui ont précédé ce DLC va être surclassé par des versions bien meilleures presque immédiatement. C’est ainsi que fonctionnent toujours ces limites de niveau. Mais après celui-ci? Pas plus… pendant un moment, en tout cas.

Une chose qui est ne pas mentionné ici que je trouve curieux est toute nouvelle concernant un quatrième arbre de compétences pour les chasseurs de coffre-fort. Les dataminers ont trouvé des morceaux de nouveaux arbres de compétences pour chacune des quatre classes existantes, et il semble que ce gros DLC serait le moment idéal pour les sortir pour un essai routier. Mais rien dans cette révélation ou dans le communiqué de presse que je paraphrase ne décrit quoi que ce soit sur les nouveaux arbres de compétences. Je sais qu’ils parlent de ce DLC plus tard aujourd’hui pendant le Bordercast, alors peut-être que cela reviendra. Ou peut-être que ce n’est tout simplement pas prêt, et ça était une chose a été retardée en raison de la production de l’époque pandémique, je ne suis pas sûr.

Quoi qu’il en soit, je suis bien sûr impatient de jouer au nouveau DLC Borderlands, car il n’y a vraiment rien eu à faire dans le jeu depuis le dernier DLC en dehors de ces mini-événements. Je suis content de ne pas les avoir exploités en raison de l’augmentation du plafond de niveau, et je suppose que je dois comprendre ce que je vais faire avec cinq points de compétence supplémentaires s’il n’y a pas un nouvel arbre de compétences avec lequel jouer. .

Plus d’informations à venir, mais nous approchons du lancement qui est à peine plus de deux semaines.

