"Borderlands 3": Pour l’instant, le dernier DLC sortira le 10 septembre

Devenez fou une fois de plus, puis c’est fini: le quatrième et dernier DLC pour “Borderlands 3” sortira début septembre. Il y a aussi une bande-annonce officielle pour “Psychological War and the Fantastic Fustercluck”.

Dans l’add-on, nommé comme toujours de manière créative, nous plongerons dans la psyché perturbée de la guerre folle, le pire de tous les psychos. Parce que la guerre semble avoir connaissance d’un endroit légendaire, le Kammerhalla, qui a coûté à l’esprit des psychos. “Psychological War and the Fantastic Fustercluck” sortira le 10 septembre sur PC, PS4 et Xbox One.

La limite de niveau supérieure est augmentée

Immergés dans l’esprit de la guerre, nous nous attendrons bien sûr à nouveau à de nombreuses missions secondaires, objets cosmétiques, nouvelles armes légendaires et défis d’équipage. Il devrait être particulièrement excitant de découvrir comment la guerre voit le monde et ses habitants, comme Maya, qui est populaire auprès des fans. Que se passe-t-il dans l’esprit d’un psychopathe?

De plus, la limite de niveau est augmentée pour la dernière fois. Il augmente de cinq niveaux à 65. Ce sera donc le niveau le plus élevé pour les joueurs et l’équipement. Selon l’éditeur 2K, il n’y aura plus d’augmentation dans «un avenir prévisible».

Chaos jusqu’au 10 septembre

Les célébrations du 3 anniversaire de Borderlands se dérouleront jusqu’au 10 septembre. Donc, jusqu’au jour où le module complémentaire apparaît. Un nouveau mini-événement est activé chaque semaine.

Mayhem Made Mild propose des modificateurs de lumière en mode Chaos du 27 août au 3 septembre. Du 3 au 10 septembre inclus, les adversaires déposeront plus d’argent dans le cadre du dernier mini-événement «Making It Rain».