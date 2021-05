Borderlands 3 Crossplay Kyboshed sur PS5, PS4 par Publisher

Borderlands 3 obtient un jeu croisé sur toutes les consoles et plates-formes – sauf que ce n’est pas non plus le cas. Un extrêmement vague Twitter Le message partagé par le patron de Gearbox, Randy Pitchford, est devenu viral, mais il est difficile d’analyser exactement quel est le problème ici. Il déclare qu’une mise à jour pour le tireur de butin a été préparée qui «inclut un support crossplay complet sur toutes les plates-formes». Cependant, il poursuit: «Pour la certification, l’éditeur nous a demandé de supprimer la prise en charge du crossplay pour les consoles PlayStation.»

Dans ce cas, 2K Games est l’éditeur, mais on ne sait pas pourquoi il demanderait la suppression du jeu croisé spécifiquement des plates-formes PlayStation – en particulier lorsqu’il existe déjà une énorme liste de tous les jeux crossplay PS5 et PS4. Certains se demandent si cela pourrait avoir quelque chose à voir avec une clause contractuelle appliquée par Sony qui le voit effectivement «taxer» les éditeurs s’il y a un rapport disproportionné entre le temps de jeu PlayStation et les achats en jeu effectués via d’autres vitrines – cependant, Borderlands 3 n’a pas microtransactions ou monnaie virtuelle. Il ne contient que des packs DLC.

Pitchford devra clarifier ici, alors – pour le moment, on ne sait vraiment pas quel est le problème et pourquoi 2K Games a exclu le jeu croisé de la version PlayStation du jeu. Nous contacterons l’éditeur pour essayer d’obtenir un peu plus d’informations, et nous mettrons à jour lorsque nous en saurons plus.