‘Borat Supplemental Reportings’ publie une nouvelle bande-annonce

Amazon a confirmé la date de lancement de son nouveau spécial, « Rapports supplémentaires de Borat », en plus de partager la bande-annonce officielle.

Le spécial, dont le titre complet est «Borat Supplemental Reportings Retrieved from Floor of Stable Containing Editing Machine», se composera de trois parties, dont un segment qui étend l’intrigue secondaire sur la théorie du complot de la bande.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Borat 2 a conquis un record Guinness inattendu

De plus, la spéciale présentera du matériel non publié non inclus dans « Film suivant Borat » Protagonisée par Sacha Baron Cohen.

La bande-annonce des spectacles spéciaux Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) tout en commentant: «Je vais entrer dans cette foule diversifiée, avec toutes les nuances de blanc, montrant toutes leurs armes. Je ne me suis jamais senti aussi en sécurité ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Borat 2: Sacha Baron Cohen a ressenti de la peur avec une séquence

« Borat Supplemental Reportings » arrivera sur la plate-forme Amazon Prime le 25 mai.