«  Borat  » a fait suivre le FBI et la police à Sacha Baron Cohen

Sacha Baron Cohen est de retour avec exactement ce dont nous avions besoin pendant la quarantaine: un autre film dans lequel il joue son personnage classique de Borat. Le retour de Cohen dans le personnage rappelle à quel point le premier film Borat était efficace. Non seulement c’était hilarant, mais cela a également trompé beaucoup de gens qui sont apparus dans le film. Le costume et la prestation de Cohen étaient si efficaces qu’il a même trompé des personnes très puissantes. Revenons à qui Cohen l’avait suivi pendant le tournage du premier film Borat.

Qui est Sacha Baron Cohen?

Sacha Baron Cohen | Astrid Stawiarz / Getty Images

Selon sa biographie IMDB, Cohen est devenu célèbre aux États-Unis pour son personnage Ali G présenté sur le programme HBO Spectacle de Da Ali G. Cela a conduit à un film (Ali G Indahouse) et plus de travail hollywoodien traditionnel.

En 2006, il a joué dans la comédie de course Talladega Nights: La ballade de Ricky Bobby en tant qu’antagoniste du personnage titulaire de Will Ferrell. Plus tard dans la même année, cependant, il allait vraiment percer.

Il a joué dans Borat: enseignements culturels de l’Amérique au profit de la glorieuse nation du Kazakhstan (mieux connu familièrement comme Borat).

Cependant, Cohen n’avait pas terminé. En plus d’ajouter une litanie de rôles co-vedette à son CV (dans des films tels que Sweeney Todd, Hugo, et Les misérables), il a également fait la une de plusieurs autres dont Bruno, le dictateur, et Les frères Grimsby.

Le phénomène de ‘Borat’

Cohen est devenu une superstar internationale, mais c’est son tour en tant que Borat qui l’a vraiment catapulté dans la stratosphère. Le film a valu à Cohen un Golden Globe Award et une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario. Le film a également eu une influence assez significative sur la comédie: des progéniteurs comme Le spectacle Eric Andre semblait mélanger la comédie, la réalité et la maladresse à des résultats hilarants.

Cependant, tout le monde n’était pas un grand fan de l’acte de Cohen. Selon CNN, de nombreux résidents du Kazakhstan ont estimé que sa représentation d’une personne de leur pays était raciste.

Alors que Cohen a pris de nombreuses photos du racisme et de l’ignorance en Amérique, le fait est qu’il a donné une représentation bouffonne d’un personnage d’Europe de l’Est qui ne convenait pas à certains.

Les habitants du Kazakhstan n’étaient cependant pas ses seuls détracteurs. Il y avait un autre groupe qui ne se souciait pas du shtick du comédien: les forces de l’ordre.

Pourquoi le FBI et la police ont suivi Sacha Baron Cohen

Tout au long de sa carrière, Cohen a acquis à la fois la renommée et la notoriété pour ses interviews de style gonzo. Après que Borat ait été un tel succès, il est devenu beaucoup plus difficile pour Cohen de réussir son style d’interview d’embuscade.

Dans une interview avec NPR, Cohen a expliqué comment le FBI et la police avaient commencé à le suivre pendant le tournage:

Il fut un temps, vous savez, je me suis tellement habitué à ce que la police arrive. Tu sais, avec Borat, Je pense qu’ils sont venus environ 45 fois. Parfois c’était la police, puis le FBI nous suivait pendant un moment. Ils avaient tellement de plaintes qu’il y avait un homme du Moyen-Orient… traversant l’Amérique dans une fourgonnette de crème glacée, que le FBI nous a assigné une équipe. Et donc nous avons eu le FBI et ensuite nous avons eu les services secrets. Mais il y avait tellement de ces cas, et avec Bruno De plus, pendant un certain temps, il me faudrait environ six mois après pour ne pas paniquer complètement chaque fois que je voyais un policier.

C’est ce qui rend la course actuelle de Cohen si impressionnante. Bien qu’il ait acquis une énorme renommée grâce à son personnage, il est toujours capable de se déguiser et d’obtenir des réponses honnêtes et directes de certaines des personnes avec lesquelles il parle. Cela, combiné aux risques qu’il prend en faisant cela, fait partie de ce qui fait de lui un artiste et un provocateur si consommé.