Borat 2 Star Maria Bakalova rejoint la comédie pandémique de Judd Apatow The Bubble

Judd Apatow a réuni un ensemble stellaire pour sa comédie sur le thème de la pandémie The Bubble à Netflix. L’un des noms qui se démarque est Film suivant Borat la star de l’évasion Maria Bakalova dans ce qui sera son prochain grand rôle. Cela vient après que l’actrice bulgare ait obtenu un grand succès pour sa performance dans le Borat suite, qui a également remporté des nominations aux Golden Globe, SAG et Critics ‘Choice Award.

De même que Maria Bakalova et les autres grands noms révélés dans le cadre de la distribution pour La bulle inclure Karen Gillan (Jumanji: Bienvenue dans la jungle), Pedro Pascal (The Mandalorian), Iris Apatow (Amour), Fred Armisen (Porlandia), Keegan-Michael Key (Key et Peele), Leslie Mann (Bloqueurs), Peter Serafinowicz (gardiens de la Galaxie) et David Duchovny (Les X-Files). Cette liste impressionnante de noms confirme les rumeurs selon lesquelles Apatow recherchait un ensemble fort comparable à Couteaux sortis.

S’attaquer directement au mode de vie que nous avons tous dû endurer au cours de l’année écoulée, La bulle est décrit comme un film de « méta comédie » qui s’attaque de front à la pandémie de coronavirus. L’histoire suit un groupe d’acteurs coincés dans une bulle pandémique dans un hôtel alors qu’ils tentent de terminer un film. Apatow réalise à l’aide d’un scénario co-écrit avec Pam Brady (Parc du Sud), et Barry Mendel, collaborateur fréquent d’Apatow, sera le producteur exécutif.

Après avoir produit des comédies pendant des années, Judd Apatow a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film de 2005 La Vierge de 40 ans. Co-écrit avec la star principale Steve Carell, le film a été un grand succès et a fait d’Apatow une grande comédie. En tant que réalisateur, il a depuis dirigé des films comme En cloque, Gens drole, C’est 40, Accident ferroviaire, et le documentaire Les journaux zen de Garry Shandling. Il a également produit d’autres titres comme Pineapple Express, Vous ne plaisantez pas avec le Zohan, et Présentateur: La légende de Ron Burgundy.

Le dernier film d’Apatow, Le roi de Staten Island, est sorti l’année dernière via les points de vente VOD. Il devait initialement sortir en salles, mais la pandémie a changé ces plans. Le film met en vedette Pete Davidson (Saturday Night Live) en tant que jeune homme et décrocheur du secondaire qui doit se ressaisir lorsque sa mère commence à sortir avec un nouvel homme qui rappelle son père décédé. Le roi de Staten Island a bien fonctionné auprès des critiques, et même s’il n’a pas été bien secoué au box-office, c’était l’un des titres de VOD les plus populaires de la pandémie.

La pandémie a également inspiré plusieurs autres projets de films et de télévision, au cas où vous n’entendriez pas assez parler de tout cela dans la vraie vie. Cela inclut même la rom-com de Freeform L’amour au temps de Corona et le thriller d’horreur du producteur Michael Bay Oiseau chanteur à propos d’une nouvelle souche de coronavirus qui transforme les gens en zombies. L’année dernière, il a également été signalé que Le bureau Les producteurs exécutifs Ben Silverman et Paul Lieberstein développaient une comédie sur le lieu de travail à distance inspirée du nouveau monde Covid-19.

Il n’y a pas encore de mot sur quand La bulle commencera le tournage et une date de sortie n’a pas encore été fixée pour le film sur Netflix. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets: Netflix, Streaming