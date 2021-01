Borat 2 sera le dernier film ou émission télévisée Undercover de Sacha Baron Cohen

Sacha Baron Cohen est un acteur hollywoodien pas comme les autres. Alors que d’autres interprètes travaillent sur des plateaux de cinéma avec des environnements étroitement contrôlés, Cohen s’est fait connaître en jouant des personnages « sous couverture » comme Ali G et Borat, pour se filmer en train de prendre part à des événements du monde réel souvent dérangeants. Dans une récente interview avec CBS ce matin, l’acteur a déclaré que ses jours à jouer des personnages sous couverture sont révolus, et que Borat 2 est son dernier.

« Euh, non. Je ne peux pas le refaire. J’ai eu la chance de m’en sortir [the Borat sequel] entièrement intacte. Donc non. »

Alors que Tom Cruise est souvent loué pour avoir mis sa vie en jeu pour réaliser des cascades audacieuses dans la vraie vie, quoi Sacha Baron Cohen est sans doute beaucoup plus dangereux. Dans ses divers déguisements, Cohen a souvent été au milieu de foules assoiffées de sang qui aboyaient pour ses entrailles, comme lorsqu’il se retrouvait à l’intérieur d’un ring de lutte en cage alors que les spectateurs lui jetaient des projectiles à la tête. Dans un éditorial pour Time, Cohen a révélé comment il avait failli perdre la vie en filmant le Borat suite.

«Pendant le tournage de mon dernier film Borat, je me suis présenté en tant que chanteur de droite à un rassemblement pour les droits des armes à feu dans l’État de Washington. Lorsque les organisateurs ont finalement pris d’assaut la scène, je me suis précipité vers un véhicule de fuite à proximité. Une foule en colère nous a bloqués le chemin. et j’ai commencé à frapper le véhicule avec leurs poings. Sous ma salopette, je portais un gilet pare-balles, mais cela ne me paraissait pas suffisant avec certaines personnes à l’extérieur portant des armes semi-automatiques. Quand quelqu’un a déchiré la portière pour me faire sortir, j’ai utilisé tout mon poids corporel pour refermer la portière jusqu’à ce que notre véhicule se libère. «

Bien sûr, l’intention de Cohen avec ses cascades audacieuses n’est pas d’aiguiller les foules sans but, mais plutôt d’utiliser ses personnages pour faire la lumière sur les pires aspects de la société, du racisme à l’homophobie. On peut soutenir qu’aucun des films de l’acteur ne le fait aussi bien que le Borat suite, il est donc logique que Cohen veuille laisser le genre de tels types de films sur une note positive.

Mais ce n’est pas parce que Cohen quitte les rôles d’infiltration qu’il renonce complètement à agir. Entre ses tours plus connus en tant qu’Ali G, Bruno et Borat, Cohen a construit un solide profil d’acteur, travaillant avec des gens comme Martin Scorsese sur Hugo, et Aaron Sorkin sur Le procès du Chicago 7. En fait, les fans espèrent que Cohen pourra désormais consacrer plus de temps à des comédies scénarisées comme Le dictateur et Les frères Grimsby, qui a prouvé que même s’il ne compte pas sur des rôles «d’infiltration», l’acteur est l’une des personnes les plus drôles travaillant à Hollywood aujourd’hui.

Réalisé par Jason Woliner, Film suivant Borat: Livraison d’une mariée prodigieuse au régime américain pour faire bénéficier une nation glorieuse du Kazakhstan est écrit par Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman et Lee Kern, avec une histoire de Cohen, Hines, Swimer et Nina Pedrad. Le film est maintenant diffusé sur Amazon Prime Video.

Acteur, écrivain et producteur britannique @SachaBaronCohen est dans deux des films les plus acclamés par la critique de l’année écoulée: une surprise #Borat suite et Aaron Sorkin @ trialofchicago7. Il a parlé exclusivement avec @AnthonyMasonCBS pourquoi il était si motivé à faire les deux films. pic.twitter.com/3T1VOrm9DW – CBS ce matin (@CBSThisMorning) 22 janvier 2021

Sujets: Borat 2, Borat