Borat 2: Sacha Baron Cohen a eu peur avec une séquence

Cela fait presque trois mois que Sacha Baron Cohen a été créée en Vidéo Amazon Prime « Borat: Sbsequent Moviefilm», Qui continue de susciter la controverse sur les déclarations compilées dans ce« faux documentaire », y compris la désormais tristement célèbre séquence d’entretiens avec le politicien du parti républicain Rudy Guiliani.

Giuliani serait apparu sur la scène avec l’actrice Maria Bakalova, qui a joué la fille de Borat seulement 15 ans (bien que dans la vraie vie, il soit beaucoup plus âgé). Bakalova a mené une entrevue avec Guiliani en tant qu’avocat du désormais ancien président Donald Trump pour partager votre point de vue sur la réponse du président à la pandémie.

En bref, Guiliani aurait été filmé dans une situation qualifiée de « totalement inappropriée », de sorte que le personnage de Cohen entre en scène pour briser la tension du moment. Guiliani Il déclarera plus tard que la scène était «une fabrication complète».

Cohen a récemment partagé de nouvelles déclarations à ce sujet avec l’acteur Ben Affleck pour ET Canada, précisant qu’il n’a jamais pensé que le politicien américain était avec Bakalova Vers la chambre. « Je veux dire, j’espérais que le film le fasse, mais aussi en tant que producteur et réalisateur, j’ai une actrice là-bas et je dois répondre pour elle et la protéger », a-t-il déclaré.

«Parce que nous la mettons dans une situation avec un homme puissant qui peut ou non avoir été dans cette situation auparavant. J’ai eu l’instruction d’y aller. Je ne savais pas que j’étais au lit », dit-il. Cohen. À l’incrédulité de Affleck, qui au moment de voir la bande pensait que cela pouvait dégénérer en quelque chose qu’ils ne pouvaient pas montrer à l’écran, Cohen répond « Oui, nous avions peur que cela se transforme en une situation plus moche. »

Bakalova serait interviewé au début du mois par Los Angeles Times à propos de ladite séquence, où elle admettrait que, même si elle ne connaissait pas la politique américaine, elle savait qui il était Rudy Giuliani, prétendant avoir eu peur d’être l’avocat du président.

«Mais je savais qu’en tant qu’actrice, c’était mon devoir de faire cette scène pour sauver le film. Elle savait aussi qu’elle n’était pas seule dans la pièce parce que Sacha se cachait. Je savais que si quelque chose arrivait, j’aurais pu m’en sortir », a-t-elle conclu, admettant qu’elle s’était sentie tendue face à la situation.