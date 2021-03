Borat 2 remporte le meilleur film de comédie aux Golden Globes

Recevant le prix, Sacha Baron Cohen a plaisanté: « Ce film n’aurait pas été possible sans ma co-star. Un nouveau talent venu de nulle part et qui s’est avéré être un génie de la comédie – je parle bien sûr Rudy Giuliani. »

Jennifer Salke, Directeur d’Amazon Studios, a déclaré dans un déclaration: « Sacha a magistralement créé l’un des films les plus appréciés de cette époque sans précédent – présentant certains des meilleurs et des pires d’entre nous, enveloppés dans un moment scandaleux après l’autre.

S’adressant à Variety, il a déclaré: « J’ai fait sortir Borat à cause de Trump. Il y avait un but à ce film, et je ne vois pas vraiment le but de le refaire. Alors oui, il est enfermé dans le placard. »