« Borat 2 » prépare une nouvelle spéciale avec « matériel inédit »

La pandémie et l’environnement sociopolitique tendu aux États-Unis auraient fourni le cadre idéal pour que Sacha Baron Coen retrouve une fois de plus son rôle de Borat dans un film acquis par Amazon Prime Video pour une distribution internationale.

Un film comme celui-ci, dans lequel la fiction est mêlée à la réalité d’une manière aussi bien structurée, a dû nécessiter beaucoup de montage, avec beaucoup de matériel supplémentaire qui n’a peut-être pas atteint le montage final. C’est pourquoi Amazon a annoncé une publication spéciale intitulée «Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor of Stable Containing Editing Machine».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Alfred Molina brise le silence sur le retour du docteur Octopus

Dans le cadre d’un accord commercial bilatéral historique, le Kazakhstan a fourni à Amazon Corporation 63 minutes de séquences vidéo supplémentaires en échange d’un abonnement Prime de 2 ans et de 134 piles AAA Amazon Basics avec utilisation partagée du chargeur avec Kyrgystan pic.twitter.com/TGlDJRkeXg – Borat (@BoratSagdiyev)

16 avril 2021





Cette nouvelle spéciale comporterait des séquences filmées dans les coulisses lors de la réalisation du film. Borat annoncerait sur son compte Twitter officiel qu’il a réussi à faire un échange avec Amazon dans lequel, en échange d’un abonnement de deux ans et de 137 piles AAA, il a réussi à publier un matériel supplémentaire de 62 minutes.

Dans cette nouvelle émission spéciale, nous verrons de longues séquences du séjour de Sacha Baron Cohen vivant avec deux théoriciens du complot pendant la quarantaine de Covid-19, sa fille Tutar (Maria Bakalova) dans un salon de maquillage indiquant qu’elle veut également ressembler à R. Kelly. comme une conversation entre Borat et Jeanise Jones, la baby-sitter de Tutar.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Charles Chaplin: 6 grands films à ne pas manquer

En plus des controverses liées à l’avocat Rudy Giuliani, le film a reçu un curieux record Guinness pour être le film avec le titre le plus long à être nominé pour les Oscars, étant un candidat sérieux dans les catégories de « Meilleure actrice dans un second rôle » pour Maria Bakalova et « Meilleur scénario adapté » (car c’est un personnage conçu pour la télévision).

Le titre complet du film est: « Borat Post-Film: Livraison de pot-de-vin prodigieux au régime américain pour faire bénéficier une fois la glorieuse nation du Kazakhstan », c’est-à-dire: « Borat Post-Film: un pot-de-vin prodigieux livré au régime américain au profit la nation jadis glorieuse du Kazakhstan ».