Borat 2 a conquis un record Guinness inattendu

Il a été confirmé que le film mettant en vedette Sacha Baron Cohen, « Film suivant Borat » a atteint un nouveau Record du monde Guinness par la longueur de votre titre.

Le deuxième volet de la saga «Borat» est sorti l’année dernière, après 14 ans de faux documentaire mettant en vedette à l’origine le baron Cohen.

Maintenant, et après avoir obtenu deux nominations pour la prochaine édition du Prix ​​Oscar, à Meilleure actrice en un Rôle secondaire pour Maria Bakalova déjà Meilleur scénario adapté, le film a réussi à remporter le record Guinness du film avec le plus long titre nominé aux Oscars.

Le film dont le titre complet est «Borat Subsequent Moviefilm: Delivery Of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan» a atteint le nouveau record du monde pour son long nom.







Le disque précédent était détenu par la bande, « Ces hommes magnifiques dans leurs machines volantes ou comment j’ai volé de Londres à Paris en 25 heures 11 minutes ». Le disque est basé sur des caractères plutôt que sur des mots, car «Borat 2» compte 110 caractères contre 85 pour «Ces hommes magnifiques».

En revanche, le créateur de ‘Borat’, Sacha Baron Cohen pourrait remporter encore plus de récompenses lors de la prochaine édition des Oscars, puisqu’il est nominé dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans le film de Aaron Sorkin, ‘Le procès du Chicago 7’.