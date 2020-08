Bora Dagtkin fait trois autres films pour Constantin

26/08/2020 14h30

Bora Dagtkin a prolongé le contrat d’exclusivité avec Constantin Film jusqu’en 2025. Que suit les films à succès “Fack ju Göhte” ou “The perfect secret”?

La réalisatrice allemande à succès Bora Dagtkin (41 ans, «Fack ju Göhte») poursuit sa collaboration avec Constantin Film. La société de production l’a annoncé dans un message. Dagtkin a prolongé son contrat d’exclusivité jusqu’en 2025 et apportera trois autres films en salles sous l’égide de Constantin Film.

Ces films sont devenus des succès au box-office

Avec ses débuts en tant que réalisateur «Turc pour les débutants – Le film» (2012), la trilogie «Fack ju Göhte» (2012, 2015, 2017) et «Le secret parfait» (2019), le réalisateur et cinéaste a A attiré 29 millions de téléspectateurs au cinéma. Cette dernière œuvre est le long métrage le plus réussi de l’année écoulée. On ne sait rien de plus sur les projets à venir. «J’ai vraiment hâte de travailler avec les prochains films de Bora Drachtkin, qui continueront d’être produits par Lena Schömann», explique Martin Moszkowicz, PDG de Constantin Film.

Dagtkin, qui travaille avec Constantin depuis 2009, se réjouit également de l’extension de la collaboration: «Vous ne faites pas de films seuls. Je tiens à remercier Lena Schömann, Martin Moszkowicz, Torsten Koch et toute l’équipe de Constantin Film & Verleih pour la grande collaboration et pour la liberté de création que vous m’accordez depuis des années. à Ludwigsburg. Il a également écrit la série à succès «Turc pour les débutants» (2006-2008) et «Journal du docteur» (2008-2011).

(jom / spot)