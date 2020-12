Boosie Badazz suggère que King Von et son entourage « sous-estimé Atlanta »

Il a parlé du rap game et de la nécessité pour chacun d’accroître sa sécurité et sa protection.

Les enquêteurs pensent que Timothy Leeks, 22 ans, un bon ami de Quando Rondo, est la personne responsable de la mort prématurée du roi Von. Nous avons continuellement couvert l’affaire en cours impliquant la mort par balle du joueur de 26 ans à l’extérieur d’un hotspot d’Atlanta, et alors que les proches du rappeur honorent sa mémoire, Boosie Badazz a exprimé l’importance de rester prêt et protégé à tout moment. Lors de l’entretien avec VladTV, DJ Vlad a commenté que Von n’aurait dû se battre contre personne, surtout avec la sécurité à ses côtés. «Le roi Von était censé avoir une sangle sur lui», a déclaré Boosie. « Je pense qu’ils ont un peu sous-estimé Atlanta. Je ne sais pas quoi – j’ai l’impression qu’ils auraient été plus prêts à Chicago, tu sais ce que je dis? Atlanta est un endroit froid comme, des n * ggas vraiment juste faire la fête, surtout avec les hors-tours. Ils ne détestent pas les hors-tours. « Le rappeur a ajouté que c’était une « mauvaise tournure des événements » qui « va montrer à tout le rap game que votre entourage doit être prêt et que tout le monde doit être protégé. » Vlad a déclaré que si un artiste a la sécurité professionnelle, dès qu’un incident semble se produire, il devrait retirer l’artiste des lieux. « La sécurité n’a pas besoin des armes à feu, les vôtres ont besoin des armes », a ajouté Boosie. « Cela m’a f * cked. J’ai aimé King Von et j’aime Quando. Il n’y a rien de positif dans cette situation. » Regardez le clip de Boosie ci-dessous.