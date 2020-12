Boosie Badazz se prépare à donner des concerts en fauteuil roulant

Boosie Badazz partage un aperçu de ses répétitions en direct alors qu’il se remet du tournage du mois dernier.

L’agitation ne s’arrête jamais pour Boosie Badazz. Le rappeur a souvent rappelé aux gens son esprit d’entreprise et sa volonté de se procurer le sac à tout prix. Nous avons entendu parler de ses projets immobiliers, de sa page OnlyFans et la liste est longue. Malheureusement, le rappeur a été abattu au Texas le mois dernier. Heureusement, il semble se remettre rapidement.

Prince Williams / Wireimage / Touché à la jambe, le rappeur semble avoir rebondi, surtout maintenant qu’il a un fauteuil roulant automatique. Le rappeur a partagé une vidéo de lui-même sortant de Boosie Estates alors qu’il tournait autour de son lot de voitures. Le rappeur a souligné la situation pendant que ses amis l’enregistraient. « D’accord, salope. Ouais, d’accord. J’ai cette salope, » dit-il avec excitation. «Ils m’ont ensuite laissé me procurer un fauteuil roulant automatique sans problème», a-t-il sous-titré le message. Avec le fauteuil roulant automatique, Boosie Badazz est prêt à monter sur scène. Le rappeur a partagé un aperçu de sa répétition dans le confort de son fauteuil roulant alors qu’il allumait un blunt et faisait semblant d’être sur scène en train de canaliser son BooPac personnage. Boosie a déclaré qu’il prévoyait d’incorporer le fauteuil roulant automatique dans ses futures performances, demandant aux fans de proposer des surnoms pour sa chaise pour un prix de 100 €. « TRAVAILLER SUR MES PERFORMANCES SUR SCÈNE ET MON NOUVEAU FAUTEUIL ROULANT peut-on donner à mon fauteuil roulant un nom » MEILLEUR NOM « GAGNER 100 dollars », écrit-il. Le mois dernier, la camionnette sprinter de Boosie Badazz a été abattue à Dallas, au Texas, en tant que Big T Plaza, le week-end de l’hommage au Mo3. Il a été révélé plus tard qu’il avait été touché à la jambe, nécessitant plus tard une intervention chirurgicale. Nous sommes heureux de voir qu’il est de retour en action et qu’il se remet de l’incident.