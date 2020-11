Boosie Badazz qualifie l’interview de Mike Tyson de «bizarre»: «Il était passionné»

Le rappeur a affirmé que beaucoup de choses avaient été coupées, y compris un échange houleux avec la fille de Tyson.

Il y a quelques semaines, les choses sont devenues intenses lorsque Mike Tyson s’est assis avec Boosie Badazz. La paire d’artistes réunis sur le podcast du boxeur du championnat Hotboxin avec Mike Tyson et au cours de leur conversation, Tyson a pressé Boosie de faire des déclarations controversées concernant la fille transgenre de 12 ans de Dwyane Wade, Zaya Wade. «Pourquoi dites-vous des choses sur des personnes qui pourraient être homosexuelles? Pourquoi dites-vous cela à leur sujet? Pensez-vous qu’il y a une possibilité que vous soyez homosexuel et que quiconque leur manque de respect, cela vous empêche d’être homosexuel? Tyson a demandé au rappeur. « Je pense que vous aimerez peut-être les homosexuels. Si vous êtes hétéro alors pourquoi offensez-vous les gens? » Boosie a expliqué qu’il n’avait pris la parole que parce qu’il était « offensé » que c’était un enfant.

Mercredi 11 novembre, un extrait de la récente interview de Boosie avec VladTV a été partagé et le rappeur a été interrogé sur ses sentiments après avoir été interrogé par le boxeur. «Il semblait qu’il était passionné par cette situation», a déclaré Boosie. « Je lui dis que je ne suis pas d’accord avec ça. Mais l’interview était bizarre. C’était bizarre. Je suis même allé lui poser des questions et ils ont sorti beaucoup de choses de l’interview … Après ça, sa fille est venue et m’a interviewé. «

Le rappeur a déclaré que la fille de Tyson avait commencé à l’interroger sur sa connaissance du «monde transgenre» et les statistiques de taux de suicide corrélées. Il a dit qu’il avait répondu à ses questions avec quelques-unes des siens en lui demandant si elle connaissait des problèmes qui affligent la communauté noire, y compris la maternité sinigle et les fusillades policières. « Fondamentalement, elle disait les choses qui la passionnaient, et je disais les choses qui me passionnaient et elle ne pouvait pas me sentir et je suppose qu’elle disait que je ne pouvais pas la sentir. »

Il a ajouté qu’il « n’avait aucune mauvaise volonté à ce sujet » et a admis que la fille de Tyson était partie parce que « nous ne nous sommes pas entendus ». Même si la conversation a pu sembler passionnée, Boosie a déclaré qu’à sa conclusion, lui et Tyson avaient pris des photos et le boxeur semblait « cool ». Regardez Boosie Badazz expliquer sa version de l’histoire ci-dessous.