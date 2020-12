Boosie Badazz présente une piste sur le fait de rester attaché à tout moment

Le rappeur a laissé tomber les barres sur son récent tournage et dit qu’il est « prêt pour la guerre ».

Nous entendrons bientôt Boosie Badazz partager son expérience déchirante d’être abattu à Dallas. Le rappeur est en voie de guérison depuis l’incident, mais Boosie a à peine baissé les bras. Il a été aperçu dans tout le pays dans son fauteuil roulant alors qu’il faisait des apparitions dans des boîtes de nuit et il a même déclaré qu’il était prêt à jouer. Boosie est toujours à la poursuite du sac, il n’est donc pas surprenant que même un coup de feu ne le ralentisse pas, et il semble également que Boosie soit prêt à aborder la fusillade, bien que sur de la cire. Hier (8 décembre), Boosie Badazz a partagé une vidéo de lui-même sur les réseaux sociaux où il a visionné une nouvelle musique. Dans le clip, les auditeurs peuvent entendre le rappeur cracher quelques mesures sur le fait de se maintenir à double sangle. « B * tch, je garde un bâton dans la voiture prêt pour la guerre salope / Tu sais que je marche sur ce garçon / Reste silencieux sans le dire à ton garçon / Quatre-cinq protégeant ton garçon / Prêt et loyal, prêt pour la guerre / Sup b * tch je suis le guerrier ultime, « Boosie raps. »Ils ont essayé de me faire sauter la tête / Glock à l’intérieur, je suis en arrière / Ils m’ont manqué, j’étais content de ça / Je suis entré et les ai assaillis.« Le morceau s’appelle « Stick N Da Car » et Boosie a partagé dans la légende de son message qu’il devrait sortir vendredi prochain (18 décembre). Découvrez un extrait du prochain single de Boosie Badazz et dites-nous ce que vous en pensez.