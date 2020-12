Boosie Badazz poursuit Mark Zuckerberg pour discrimination sur la page IG

Le rappeur affirme que lorsque sa page a été supprimée, il a perdu des entreprises.

Sa page Instagram supprimée en était une pour les livres, il n’est donc pas surprenant d’entendre que Boosie Badazz a un os à choisir avec Mark Zuckerberg. Appeler le précédent Instagram de Boosie est un euphémisme – il y avait des femmes qui se déshabillaient et montraient des vues de près et personnelles de leurs organes génitaux, des femmes se déshabillaient … tout autour, un comportement sans retenue. Plus tôt cette année, Boosie a été réprimandé par IG pour sa vie, ce qui a entraîné l’interdiction du compte du rappeur.

Prince Williams / Contributeur / « Je suis en libération conditionnelle de six mois avec Instagram », a déclaré Boosie en avril. « Ils m’ont envoyé des e-mails, comme, ‘Boosie, une fois de plus. Encore une p * ssy. Si tu montres p * ssy une fois de plus, c’est fini.' » Les dieux de l’IG ne plaisantaient pas, et bientôt, Boosie’s le compte a été complètement supprimé. Il est de retour sur la plateforme sous un nouveau nom, mais il est toujours enthousiaste à l’idée de perdre sa page précédente. «Il a fait échouer certaines de mes entreprises commerciales, alors je le poursuive maintenant. Je porte plainte contre lui maintenant », a récemment déclaré Boosie VladTV. Il a d’abord menacé le procès en septembre. «Il m’a arrêté de quitter Instagram et il ne m’a pas remis sur Instagram. Et cela affecte mon entreprise. Et j’ai eu plus de 200000 personnes écrivant des déclarations qui ont fait des choses bien pires que j’ai mises sur mon Instagram … Leur Instagram a été repris et donné [back] à eux encore et encore. Boosie a ajouté que c’était la première fois qu’il avait des problèmes avec la plate-forme de médias sociaux, donc sa punition ne devrait pas être si sévère. « Vous pouvez rendre 2 millions de personnes sur Instagram pour les choses désobligeantes qu’ils ont faites, mais je n’ai rien fait d’autre que publier une fille avec un emoji sur elle? C’est de la discrimination. Regardez Boosie exprimer sa frustration et parler plus en détail de son raisonnement pour son procès ci-dessous.