Boosie Badazz poursuit Mark Zuckerberg pour discrimination raciale

Cet été, la page Instagram de Boosie Badazz a été supprimée pour avoir publié du contenu racé.

La première réaction de Boosie a été de supplier le propriétaire d’Instagram, Mark Zuckerberg (ou comme il l’appelait « Zuckerberger ») de le remettre. Puis il a offert 100 000 Zuckerberg, ce qui n’a évidemment pas fonctionné car Zuckerberg vaut un peu au nord de 100 milliards de dollars.

Dans la dernière interview de Boosie à Vlad TV, il a déclaré qu’il poursuivait maintenant Zuckerberg.

« [Zuckerberg] fait échouer certaines de mes entreprises commerciales, alors je le poursuive maintenant. Je porte plainte contre lui maintenant », a-t-il déclaré.« Il m’a arrêté de quitter Instagram et il ne m’a pas remis sur Instagram. Et cela affecte mon entreprise », a déclaré Boosie, ajoutant que d’autres personnes qui ont fait pire ont été autorisées à revenir.

« C’est la première fois que mon Instagram me est enlevé », a-t-il poursuivi. « Donc, vous pouvez rendre à 2 millions de personnes leur Instagram pour les choses désobligeantes qu’ils ont faites? Et j’ai posté une fille avec un emoji sur elle. C’est de la discrimination. Quelque chose ne va pas. Quelqu’un doit être fou parce que j’ai mal dit son nom et ils essayez de me châtier. «

«Et mes Noirs commencent à me dire: ‘Boosie, cet homme est raciste. Il sait que vous touchez la communauté noire et que vous les faites sourire tous les matins. Pourquoi ne vous rend-il pas votre page quand il donne à tous ces gens leur page Il essaie peut-être de nous empêcher de sourire ‘… Vous allez trop loin. J’avais dix millions de followers. Vous faites grimper mes revenus … vous faites preuve de discrimination. «