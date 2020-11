Boosie Badazz parle de Mike Tyson et de sa fille qui font pression sur sa critique de LBGT

Au cours de son interview en podcast avec Boosie Badazz, Mike Tyson a suggéré que Boosie pourrait être gay parce qu’il parle toujours négativement sur le LBGT, et en particulier le fils de Dwyane Wade est devenu fille.

«Pourquoi dites-vous des choses sur une personne qui pourrait être homosexuelle?» Se demanda Tyson. «Pensez-vous qu’il est possible que vous soyez homosexuel et que si vous leur manquez de respect, cela vous empêche d’être homosexuel?

Tyson a déclaré qu’il avait posé la question de cette façon parce que sa fille lui avait demandé de faire pression sur Boosie pour ne pas respecter la communauté LBGT. Iron Mike a également déclaré que sa fille, qui est gay, avait affronté Boosie dans les coulisses.

Boosie est de retour dans l’entraîneur de VladTV et il a parlé de son temps avec les Tysons.

La fille de Tyson a demandé à Boosie s’il savait combien de suicides il y avait dans la communauté trans. Boosie a répliqué en lui demandant si elle était au courant de tous les problèmes de la communauté noire.

«Quand elle me tirait ça sur moi, je lui tirais dessus. Donc, fondamentalement, elle disait les choses qui la passionnaient et je disais les choses qui me passionnaient … nous ne nous voyions pas d’accord et elle s’est levé et est sorti, »expliqua Boosie.