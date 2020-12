Boosie Badazz gagne de l’argent pendant la pandémie alors que les rappeurs rejettent les apparitions

Les promoteurs offrent moins d’argent pour les concerts et les rappeurs les refusent … mais Boosie s’est glissé directement pour garder les chèques.

La pandémie du COVID-19 a frappé durement une pléthore d’industries alors que des millions de personnes continuent d’être sans travail. Les villes regardent alors que les entreprises sont obligées de fermer définitivement leurs portes et que l’industrie du divertissement fait de son mieux pour rester à flot. Les artistes musicaux sont devenus inventifs dans la façon dont ils ont pu atteindre leurs fans, sortir de la nouvelle musique et jouer des spectacles en direct – souvent virtuels -, mais Boosie Badazz a révélé qu’il frappait la scène du club aussi fort que possible pour garder ces chèques en entrée. . Selon Boosie, il a dû faire quelques ajustements en ce qui concerne le montant qu’il facture pour les apparitions. « Je suis payé beaucoup moins, je prends 30 000 € pour une performance complète », a déclaré le rappeur VladTV. «J’avais l’habitude de gagner 30 000 € pour une solution. Mais c’est ce qu’ils peuvent payer maintenant et je les dévore. Il a ajouté qu’il faisait des apparitions avec Moneybagg Yo, disant au rappeur « Said Sum » de lui téléphoner s’il réservait un concert. « Beaucoup de n * ggas ne veulent pas tomber en panne, mais je mange des 35 ans. Quarante, n * gga, je veux ça. Je viens pour l’avoir. » Il a donné des conseils à ses collègues artistes: « Tu ferais mieux de baisser ce prix n * gga si tu veux obtenir cet argent. Tu ne sais pas quand cette merde va s’ouvrir. » Vlad a ajouté qu’il s’était entretenu avec son bijoutier, qui serait au service des rappeurs, qui lui ont dit que même si l’industrie est en difficulté, les arnaqueurs de rue gagnent plus d’argent que jamais. Regardez le clip de l’interview de Boosie avec VladTV au dessous de.