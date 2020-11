Boosie Badazz fait rage après le meurtre de son artiste et ami Mo3

Le rappeur de Dallas Mo3 a été assassiné aujourd’hui sur l’Interstate I-35 dans sa ville natale lorsqu’un homme est sorti de son véhicule et a commencé à tirer sur Mo3.

L’homme de 28 ans a tenté de s’enfuir à pied, mais le suspect non identifié l’a poursuivi et lui a tiré une balle dans la tête.

Mo3 est surtout connu pour son association avec Boosie Badazz. Il a été signé à BadAzz Music Syndicate et plus tôt cette année, Boosie et Mo3 ont abandonné la mixtape collaborative. Mo3 Badazz.

Boosie était naturellement furieux quand il a appris la nouvelle de la mort de Mo3 et il a fustigé Twitter.

Arrêtez de m’appeler et de m’envoyer des textos‼ ️FUCK YOU HOES, NIGGASn FAKE ASS FAMILY ALL YALL PEUT SUCK MY DICK‼ ️ALL YALL A A MOTIVE BUCKING WOTH ME ANYWAY 🤷🏽‍♂️ Suckadick – Boosie BadAzz (@BOOSIEOFFICIAL) 11 novembre 2020

« Arrêtez de m’appeler et de m’envoyer des textos F * CK YOU HOES, N * GGASn FAKE ASS FAMILY ALL YALL PEUT SUCK MY DICK ALL YALL A MOTIVE F * CKING WOTH WOTH WOTH WOTH AnyWAY Suckadick, » tapa Boosie.

RIP, Mo3.

IM PERDU POUR LES MOTS #pointe MON GARÇON « MO3 SEE U QUAND J’Y ARRIVE – Boosie BadAzz (@BOOSIEOFFICIAL) 12 novembre 2020