Boosie Badazz et Lil Duval plaisantent sur le fait que le rappeur est le personnage du « Player’s Club »

Maintenant que Boosie se remet de son tir, il se compare au gangster en fauteuil roulant dans le film culte classique.

Vous ne pouvez pas retenir un homme bon. Bien que Boosie Badazz ait été blessé dans une fusillade au début du mois, le rappeur est en voie de guérison. Il y a eu de nombreux rapports sur le rétablissement de Boosie, y compris des allégations selon lesquelles il avait des problèmes de santé suffisamment graves pour que sa jambe doive être amputée. On dirait qu’il sera capable de garder ses deux jambes pour le moment, et maintenant qu’il se sent mieux, Boosie a frappé la scène du club. À Thanksgiving, Boosie a été aperçu en Caroline du Sud dans un club en fauteuil roulant, et plus tard, il a publié un dépliant indiquant qu’il ferait une autre apparition samedi 28 novembre en Alabama. « WTF YALL PENSE QUE JE ME PERFORME ENCORE », a déclaré le rappeur. Quand il ne fait pas le tour des boîtes de nuit, Boosie se débrouille à la maison avec sa famille. Lil Duval a partagé une courte vidéo de Boosie quand il a « tiré » sur son ami. Les deux faisaient quelques blagues aux frais de Boosie alors que le rappeur se comparait au personnage en fauteuil roulant St.Louis du film classique culte réalisé par Ice Cube Le club du joueur. Pour ceux d’entre vous qui ne se souviennent pas de St. Louis, il était le gangster froid pour lequel le personnage de Bernie Mac, Dolla Bill, travaillait. Vous pouvez consulter Boosie et Lil Duval ci-dessus et regarder St.Louis Le club du joueur scène ci-dessous.