Boosie Badazz dit qu’il part en guerre après s’être fait tirer dessus à Dallas

Boosie Badazz a subi trois interventions chirurgicales après avoir reçu une balle dans la jambe à Dallas.

La camionnette de Boosie a été mitraillée dans la ville du Texas alors qu’il se dirigeait vers un service commémoratif pour son artiste tué Mo3.

Le rappeur de Baton Rouge ne laisse pas le fait d’être coincé dans un fauteuil roulant le ralentir, et il vient de prévisualiser deux morceaux, «Memory Lane» et «Stick N The Car».

Sur « Stick N The Car », il parle de la prise d’un membre et des répercussions.