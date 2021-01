Boosie assiste RG sur « Life On The Line (Remix) » Ft. Mozzy et € tupid Young

Il n’y a jamais de chronologie sur le moment où une chanson peut avoir sa grande pause. Nous avons été témoins de chansons qui existent depuis deux ans en plus de gagner du terrain sur les réseaux sociaux et de se propulser vers le sommet des charts. RG a déposé son single « Life On The Line » avec Mozzy et € tupid Young en 2019, permettant à la chanson de prendre de l’ampleur tout au long de 2020.

Alors que nous entrons en 2021, il lance les choses sur une note massive avec le remix officiel de « Life On The Line » avec Boosie Badazz. Le banger de la côte ouest détaille la mort et la paranoïa, un sujet auquel Boosie peut s’identifier à la suite de l’attentat contre sa vie en novembre. Le couplet supplémentaire de Boosie sur le disque l’amène à un nouveau niveau alors que RG se prépare pour une année massive à venir.

Découvrez la chanson ci-dessous.

Paroles de citations

Cimetière, rempli

Comment nous passons des terrains de jeux à être steaks

Doigts du milieu à tous les n *** comme cette salope droite

Frappez mes genoux et j’ai donné la grâce de Dieu parce qu’ils nous ont manqué