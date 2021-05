Boom! Les studios ajoutent à leur gamme de bandes dessinées «  Dune  » avec le nouveau «  Blood of the Sardaukar  »

Bien sûr, nous savons que cela semble insuffisant avant que nous puissions voir le grand écran du réalisateur Denis Villeneuve (« Blade Runner: 2049 », « Arrival ») prendre cet automne « Dune » de l’auteur Frank Herbert, mais nous ‘ J’ai quelque chose qui pourrait bien vous surprendre l’été.

Chaud sur les talons de son « Dune: Maison Atréides » série de bandes dessinées sortie l’année dernière, Boom! Les studios viennent d’annoncer «Dune: Blood of the Sardaukar # 1», une saga héroïque et cramoisie qui élargit la mythologie de science-fiction chargée d’épices de «Dune». Il est adapté et scénarisé par les auteurs à succès du New York Times Brian Herbert et Kevin J. Anderson, et illustré par l’artiste Adam Gorham (« The New Mutants: Dead Souls »), le coloriste Patricio Delpeche (« Origins ») et le lettreur Ed Dukeshire ( » Once & Future « ), le tout en partenariat avec Herbert Properties LLC.

Voici le synopsis officiel:

«Quand le choix est la vengeance ou l’honneur, qui est au cœur d’un Sardaukar? Jopati Kolona est l’un des Sardaukar: l’unité militaire d’élite de l’empereur. Les Sardaukar sont imbattables, inflexibles dans leur dévotion à l’empereur, et redoutés dans toute la galaxie . Lorsque Jopati rencontrera le duc Leto de la maison Atreides, la maison qu’il croit responsable de la destruction de sa planète natale et de sa famille, il sera obligé de remettre en question une haine perpétuelle. Chargé de renverser le bastion des Atréides sur Dune pour son maître, Jopati sera forcé de choisir entre le devoir et le pardon. «

L’histoire sanglante est adaptée de la nouvelle d’Herbert et Anderson 2019 du même nom qui est apparue dans l’anthologie de science-fiction et fantastique, «Unfettered III».

« Lorsque nous avons écrit cette histoire, un conte autonome se déroulant pendant les événements de la » Dune « originale, nous étions ravis de cette toute première occasion de plonger dans l’histoire et les traditions de cette mystérieuse force de guerriers, en la montrant à travers les yeux de l’un. particulier Sardaukar », a déclaré Brian Herbert dans un communiqué.

« Dune: Blood of the Sardaukar # 1 » de Boom! Arrive en juillet et présente une couverture principale gracieuseté de Jeff Dekal (« Dune: House Atreides ») et de vaillantes couvertures de variantes par les artistes Adam Gorham, Max Fiumara (« Batman: Black et White « ) et Gerald Parel ( » Suicide Squad « ).

« Nous avons beaucoup apprécié de pouvoir étoffer le contexte du Sardaukar, et ce personnage est devenu une force de premier plan dans notre nouvelle trilogie Caladan », a déclaré Kevin J. Anderson dans le communiqué de presse. « L’adaptation comique montre aux fans de » Dune « des endroits qu’ils n’ont jamais vus dans l’univers de Frank Herbert. »

