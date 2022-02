Book Of Boba Fett Finale voit une augmentation de 40% des téléspectateurs par rapport à la finale mandalorienne

Le dernier épisode de The Book of Boba Fett a vu le nombre d’audience augmenter considérablement par rapport à ceux vus pour la finale de The Mandalorian l’année dernière.

Le Mandalorien fixer de grandes attentes pour l’avenir Guerres des étoiles séries sur Disney +, et à certains égards, Le livre de Boba Fett souffert à cause de cela. Cependant, bien que certains pensent que la série s’est égarée dans ses derniers épisodes, elle semble plus intéressée par la mise en place de la troisième saison de Le Mandalorien, la finale a réussi à attirer 40% de téléspectateurs en plus que le dernier épisode de la deuxième saison de Mando. Bien qu’il puisse y avoir de nombreuses raisons extérieures à cela, notamment l’augmentation du nombre d’abonnés et le calendrier de l’émission par rapport à Le MandalorienLa finale d’avant Noël, cela ne peut que de bon augure pour le retour de cette série plus tard cette année.

Tel que rapporté par Deadline, les chiffres de Samba TV ont révélé que le dernier épisode de Le livre de Boba Fett a vu plus de 1,5 million de foyers américains se connecter entre la première mercredi et dimanche derniers. Cela équivaut à une augmentation de 36 % par rapport au dernier épisode de Le Mandalorien en décembre 2020, qui comptait 1,1 million de foyers diffusant l’émission et voyant le retour de Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker.

Malgré le soulèvement de la série sur la série, l’émission a subi une baisse d’audience par rapport à l’épisode d’ouverture. La première de la série a attiré 1,7 million de foyers, qui ont ensuite chuté de 12% au cours de l’émission, mais ce n’est pas inconnu pour Disney +, de nombreuses séries d’action en direct Marvel connaissant le même type de déclin. Globalement cependant, pour les cinq premiers jours, les chiffres de Le livre de Boba Fett plaira à Disney et LucasFilm et mettra en place un grand retour pour Le Mandalorien bientôt.





Le livre de Boba Fett a semblé s’égarer dans ses derniers épisodes





Bien que Le livre de Boba Fett a toujours été officieusement appelé Le Mandalorien Saison 2.5, peu de gens s’attendaient à ce que la série présente un épisode complet rattrapant Din Djarin vers la fin de la série, et au moment de la diffusion de la finale, plusieurs critiques ont suggéré que la série avait trop pénétré dans le service des fans.

Boba Fett est un personnage préféré des fans depuis l’original Guerres des étoiles trilogie, mais sa mort supposée pendant Le retour du Jedi semblait avoir condamné le chasseur de primes à rejoindre les goûts de Jabba The Hutt en tant que personnage qui ne serait plus revu à grande échelle. Pourtant, Le livre de Boba Fett a fourni à son sujet une évasion de la mort digne d’une série de cliffhanger des années 1940 et a expliqué comment Boba avait pu revenir sur les écrans lors de la deuxième saison de Le Mandalorien.





Alors que tous les regards se tourneront désormais vers l’histoire de Din Djarin et L’Enfant dans la troisième saison de Le Mandalorien, qui, comme ses prédécesseurs, devrait arriver sur Disney+ en novembre de cette année. Le tournage de la nouvelle série a commencé en octobre 2021 et on pense qu’il est presque terminé, ce qui donnera ensuite à Jon Favreau et à son équipe un temps limité pour terminer la lourde quantité de travail de post-production de l’émission.





