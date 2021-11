Bons présages : Neil Gaiman dévoile un premier aperçu de la saison 2

Amazon a fait l’une de ses annonces les plus surprenantes ces dernières années en confirmant la production d’une deuxième saison de « Good Omens », une série inspirée du roman fantastique humoristique de l’auteur de dark fantasy Neil Gaiman et de Terry Pratchett, le regretté créateur de la saga. « Discworld », racontant les mésaventures d’un ange et d’un démon dans leur quête pour reporter l’Armageddon biblique.

Les acteurs britanniques Michael Sheen et David Tennant devraient reprendre l’action dans leurs personnages respectifs Aziraphale et Crowley. Ceux qui posent ensemble dans un premier aperçu de la série qui figurera dans cette nouvelle saison avec Gaiman comme l’un de ses showrunners.

« Je suis tellement heureux d’être de retour dans les rues de Soho, à regarder chaque jour les glorieuses performances de Michael Sheen et David Tennant », a déclaré Gaiman dans un communiqué. « Le génie de Terry Pratchett me manque, mais j’ai l’impression de l’avoir toujours dans ma tête. »

Neil Gaiman a écrit cette nouvelle saison avec le scénariste John Finnemore, avec la collaboration de Douglas Mackinnon en tant qu’assistant showrunner dans la production, qui verra le retour de la grande majorité des acteurs de sa saison précédente.

Une brève description de cette nouvelle saison de « Good Omens » anticipe de nouvelles aventures mettant en vedette l’amitié particulière entre le marchand de livres angélique Aziraphale et le démon fou et fêtard Crowley, qui ont maintenu leur relation amicale depuis la nuit des temps.

La nouvelle saison présente des acteurs tels que Paul Adeyefa, Michael McKean, Gloria Obianyo, Miranda Richardson, Maggie Service, Resse Shearsmith et Nina Sosanya. Parce que la deuxième saison de « Good Omens » est à peine en tournage, il n’y a pas encore de date de sortie prévue.