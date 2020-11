«  Bons moments  »: une étoile a déclaré que lui et ses camarades de casting ne parlaient pas: «  Nous n’avons jamais été amis  »

La famille Evans sur Bon temps peut-être apparu comme une famille aimante sur les écrans de télévision à travers l’Amérique, mais selon l’une de ses stars, ce n’était pas comme ça hors de l’écran.

Casting «Good Times» | Archives de photos CBS / Getty Images

‘Good Times’ est l’une des sitcoms les plus emblématiques de tous les temps

Bon temps, qui était une retombée de Maude (un Tous dans la famille spin-off lui-même), était la première sitcom de la famille noire biparentale à la télévision. Diffusée de 1974 à 1979 pendant six saisons, la série mettait en vedette John Amos, Esther Rolle, Ja’Net Dubois, Bernadette Stanis, Ralph Carter, Jimmie Walker et Janet Jackson.

Jimmie Walker a parlé un jour des relations entre les membres de la distribution

Dans une interview il y a quelques années avec la Television Academy (rapportée par Urban Hollywood 411), Walker a déclaré que lui et ses collègues membres de la distribution n’avaient pas de relation étroite pendant le tournage de la série.

«Je ne me souviens pas avoir jamais dit un mot à Esther pendant tout le temps où elle était là,» dit-il, notant qu’il pensait la même chose à propos d’Amos, bien que les deux parlent un peu maintenant. «Je pense qu’il en va de même pour John. Nous parlons plus maintenant, un peu, mais très, très peu. Nous n’avons jamais été amis, nous n’avons jamais parlé. Si vous avez dit à ce moment-là ‘Appelle Esther et pose-lui des questions [anything], «Je n’aurais même pas son numéro. Je n’aurais pas pu appeler John. Je n’aurais pas eu son numéro. Nous n’avons jamais été amis. Nous ne nous sommes jamais parlé. Seulement sur le plateau. »

Walker a également parlé dans l’interview de la sortie d’Amos de la série et de ce qu’il pensait en être la cause. «John est un bon acteur, un acteur solide», dit-il. «Et je pense que c’était juste ce spectacle, cette situation, qui était contre tout et tout ce en quoi il croyait.

En plus de dissiper Amos et Rolle, il a également parlé de DuBois, décédé plus tôt cette année. Il a dit qu’elle voulait que Willona ait plus de lignes et cela a peut-être conduit à l’introduction de Penny.

«Elle essayait toujours, elle poussait toujours», dit-il. «Sans Ja’Net, je ne pense pas que Janet Jackson aurait jamais été dans la série. Elle a exposé son côté de tout ce qui est tellement, que les écrivains ont dit: ‘Nous devons faire quelque chose pour la débarrasser de notre dos.’ «

En fin de compte, il pense qu’ils ont été la cause de l’annulation de l’émission

Dans la sixième saison de l’émission, il a été décidé qu’elle se terminerait. Tous les personnages ont eu leur fin heureuse et ont vraisemblablement vécu heureux pour toujours. Mais selon Walker, la série aurait pu durer plus longtemps sans les membres de sa distribution.

«Je pense qu’ils ont tué l’oie qui pondait l’œuf d’or», a-t-il déclaré. «Ces gens, chaque fois que vous dites quoi que ce soit, ils deviennent fous, ils s’énervent. J’ai dit ‘Ils ne comprennent pas, mec.’ »

Bien que Walker ait fait ces commentaires, il est toujours apparu avec Amos, DuBois et Stanis lorsqu’un épisode de la série a été recréé en 2019 pour ABC. Vivez devant un public de studio.