Bono révèle qu’il est « embarrassé » par les chansons de U2 et le nom du groupe

Bono a révélé qu’il était « gêné » par le nom de son groupe et son catalogue.

Il a déclaré: « J’étais dans la voiture quand une de nos chansons est passée à la radio et j’ai été la couleur, comme on dit à Dublin, écarlate. Je suis tellement gêné.

« Je ne pense pas avoir rempli les détails, et je regarde en arrière et je dis ‘Dieu’. »

Avec 14 albums studio à leur actif, dont certains contiennent plus d’une douzaine de chansons, vous êtes obligé de faire l’étrange morceau qui n’est pas génial.

Aussi, qui pourrait oublier ce moment douteux en 2004 où leur album Comment démanteler une bombe atomique a été automatiquement ajouté à l’iTunes et à l’iPod de tout le monde.

Bono n’avait que des éloges pour ses compagnons de groupe et les appelait des musiciens « incroyables ».

« J’ai juste trouvé la voix très tendue et un peu pas macho et mon macho irlandais était un peu tendu par ça », a-t-il expliqué sur le podcast.

« Une grande découverte pour moi a été d’écouter les Ramones et d’entendre le beau genre de son de Joey Ramone et de réaliser que je n’avais pas besoin d’être ce chanteur de rock and roll.