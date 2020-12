Bono «ne voulait pas chanter» cette parole de «Savent-ils que c’est Noël?

Bono est surtout connu pour son travail avec U2, cependant, il a également interprété un couplet sur le tube de Noël de Band Aid «Do They Know It’s Christmas?» Il ne voulait pas du tout interpréter l’une des paroles de la chanson. Fait intéressant, même l’auteur de « Savent-ils que c’est Noël? » n’aimait pas du tout la chanson.

Bono | PAOLO COCCO / AFP via Getty Images

Pourquoi Bono a chanté une ligne qui le dérangeait

Tout d’abord, un peu de contexte. Les célibataires de charité étaient énormes dans les années 1980 et peut-être le plus populaire était-il « Do They Know It’s Christmas? » De Band Aid. Band Aid était un supergroupe composé de musiciens tels que Bono, Boy George et Bananarama. «Savent-ils que c’est Noël?» a été conçu pour collecter des fonds pour les Éthiopiens à un moment où le pays souffre d’une famine. Bien que la chanson ait un but noble, elle est controversée pour sa représentation de l’Afrique.

La chanson dépeint l’Afrique comme un lieu inquiétant où la seule eau est les larmes. Pendant le couplet de Bono, il chante «Eh bien ce soir, merci Dieu, c’est eux à la place de vous.» L’implication de la ligne est que quelqu’un doit souffrir et que les gens devraient être heureux que ce ne soit pas eux.

« Savent-ils que c’est Noël?

Selon Rolling Stone, Bono a exprimé son inconfort avec la ligne dans le livre U2 par U2. « J’ai dit [songwriter Bob Geldof] Je ne voulais pas chanter la réplique », se souvient Bono. «Il a dit: ‘Ce n’est pas à propos de ce que vous voulez, d’accord? C’est à peu près ce dont ces gens ont besoin. J’étais trop jeune pour dire: ‘C’est à propos de quoi toi vouloir.’ Mais c’était son émission et j’étais heureuse d’en faire partie.

Pourquoi Bob Geldof n’aime pas « Savent-ils que c’est Noël? »

Selon The Hollywood Reporter, Geldof n’est pas fan de « Savent-ils que c’est Noël? » «Je suis responsable de deux des pires chansons de l’histoire», a-t-il déclaré. « [One is] ‘Savent-ils que c’est Noël? L’autre est «Nous sommes le monde». Bientôt, j’irai au supermarché, me dirigerai vers le comptoir de viande et ça jouera. Chaque f * cking Noël. » C’est intéressant que Geldof était derrière «Savent-ils que c’est Noël? et «Nous sommes le monde», car ils étaient tous les deux célibataires caritatifs étoilés conçus pour collecter des fonds pour le soulagement de la famine.

« Nous sommes le monde »

Geldof n’aime pas entendre les chanteurs chanter « Savent-ils que c’est Noël? » «Ils pensent ‘Savent-ils que c’est Noël?’ est aussi vieux que «Silent Night» », a déclaré Geldof. «Parfois, je pense que c’est sauvage parce que je l’ai écrit. Ou bien je pense à quel point je veux qu’ils arrêtent parce qu’ils le font vraiment mal.

Comment le monde a réagi à « Savent-ils que c’est Noël? »

Bono avait quelques réticences à chanter « Do They Know It’s Christmas? » et Geldof déteste la chanson. Qu’est-ce que le public en a pensé? UDiscoverMusic rapporte que la chanson a atteint la 13e place du Billboard Hot 100. Elle est devenue l’une des très rares chansons de Noël post-1960 à rester omniprésente. Bien que la piste puisse avoir des problèmes, elle reste populaire.