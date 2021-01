Bonne nuit, Knight se lance dans l’accès anticipé à Steam le 16 février

Pas de jeux de gravité et RedEmber ont annoncé leur prochain titre Bonne nuit, chevalier entrera en accès anticipé à Steam en février. Le jeu sera également lancé sur GOG dans un proche avenir.

Bonne nuit, chevalier est un RPG sneak-and-slash rempli d’humour et d’action. Le jeu met en vedette un chevalier vivant dans un monde où les ennemis ont été tués, la princesse est en sécurité et le royaume n’a plus besoin de la protection d’un chevalier. Alors que le chevalier se prépare à se retirer, il s’endort.

Lorsque le chevalier se réveille, il tombe soudainement dans un monde souterrain mystérieux. Le chevalier a perdu ses souvenirs et est à nouveau chargé de sauver le monde une fois de plus.

Le jeu lui-même mélange la génération procédurale avec des puzzles faits à la main. L’histoire contient de l’humour noir pour divertir les joueurs.

Le combat est décrit comme violent et délibéré avec une mécanique furtive robuste, ainsi que des ennemis avec des mouvements uniques. La compétence, le timing et un bon positionnement seront essentiels à la survie.

La furtivité joue également un rôle important. Le chevalier peut se faufiler et jeter un œil dans les coins à l’aide du système de champ de vision dynamique. Les joueurs apprendront comment et où les ennemis patrouillent pour les prendre au dépourvu ou les traverser.

Chaque donjon est unique et chaque partie sera différente. Les joueurs peuvent continuer à défier le jeu pour une nouvelle expérience à chaque fois.

Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans le monde souterrain, il existe une variété d’objets qui changent la donne à obtenir. Avant que les joueurs ne s’aventurent, ils doivent rassembler des ressources pour le combat et gérer le nombre d’objets dont ils disposent. Si la bataille devient trop difficile, les joueurs peuvent se retirer pour se reposer de l’aventure afin de récolter de meilleures récompenses.

Le jeu ne contient aucune mort permanente. Les progrès sont enregistrés à mesure que les joueurs progressent, mais la mort a de graves conséquences. Les joueurs peuvent rendre le jeu plus difficile avec un «mode Ironman» optionnel où le chevalier perd tout à la mort.

Bonne nuit, chevalier devrait rester en accès anticipé pendant environ un an. L’heure exacte dépend du processus de développement et des retours des joueurs. Le développeur souhaite publier uniquement la version la plus aboutie du jeu.

La version Early Access comprend deux zones complètes remplies de contenu, de mise à niveau des personnages, d’artisanat et d’une partie de l’histoire.

Bonne nuit, chevalier lance sur Steam Early Access et GOG le 16 février. Une démo gratuite est maintenant disponible.