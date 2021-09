Bonne nouvelle, vous tous ! Dolly Parton rejoint TikTok avec une adorable première vidéo

Les fans de Dolly Parton ont eu une agréable surprise ce week-end car ils ont enfin eu la chance de dire « Bonjour, Dolly! » sur TikTok.

La reine de la musique country a fait ses débuts sur l’application de partage de vidéos dimanche.

« Woooh ! » s’exclame l’artiste bien-aimé dans un clip qui compte déjà plus d’un million de likes. « Eh bien bonjour, je suppose que je suis sur TikTok! »

La femme de 75 ans porte un ensemble jaune et bleu vif alors qu’elle est assise sur un banc de piano et s’adresse directement à ses nouveaux abonnés.

« Je suis juste passé pour dire que tout ira bien », poursuit-elle. « Vous gardez la foi. »

La chanteuse « Jolene » passe ensuite à ce qu’elle fait de mieux et répète le reste de son premier message.

« Woo-woo, woo-woo, woo-woo-woo / Je peux le faire, vous aussi », chante-t-elle. « Woo-woo, woo-woo, woo-woo-woo / Je crois en toi. »

Elle ponctue cette dernière ligne en pointant l’appareil photo et affiche un grand sourire.

Pour ceux qui ne connaissent pas toutes les chansons du formidable catalogue musical de Parton, il s’agissait d’un extrait de la chanson titre de son album pour enfants de 2017, « I Believe in You », mais les fans pouvaient à peine croire ce qu’ils voyaient.

« LA LÉGENDE EST ENTRÉE DANS LE CHAT », a écrit l’un d’eux. Un autre a ajouté : « Cela ne peut pas arriver ! Nous ne méritons pas ça !!!”

Le TikTok officiel de Spotify l’a appelé « le moment que nous attendions tous ». Et CMT a suivi l’exemple de nombreux autres qui ont également écrit: « La reine est arrivée ».

Et son arrivée fait suite à quelques autres actes musicaux emblématiques et plus qui se joignent au plaisir de TikTok.

En juin, Cher a partagé son premier et unique clip sur le site, lançant les choses avec la phrase: « C’est moi, le grand et puissant Cher, et je suis sur TikTok. »

Et le mois dernier, les superstars de la pop suédoise ABBA ont également ajouté leurs voix au refrain de TikTok, en prévision de leur album de retour et de leur émission numérique.