Bonne journée Pi! Voici comment le célèbre concept mathématique a aidé le rover Perseverance de la NASA à atterrir sur Mars

Si vous n’appréciez pas correctement pi, la NASA est là pour vous aider.

Pi est le rapport de la circonférence d’un cercle à son diamètre, une constante mathématique arrondie à 3,14. Le nombre réel continue indéfiniment, mais deux décimales suffiront pour la plupart d’entre nous .

Pi est assez célèbre et assez important pour être célébré par les nerds du monde entier – le 14 mars (3/14) aux États-Unis et le 22 juillet en Europe et dans d’autres endroits qui écrivent les dates au format mois-jour-année. (Le 22 juillet dans de tels systèmes est le 22/7, un problème de division qui équivaut à environ 3,14.)

Et la NASA ne limite pas sa célébration de la constante à un seul jour.

« La NASA utilise pi tous les jours! » fonctionnaires d’agence écrit dans une déclaration le vendredi (12 mars).

« Pi joue un rôle déterminant dans le développement de la taille des parachutes pour atterrir sur la planète rouge », ont-ils ajouté. «En fait, pi aide les ingénieurs à déterminer la taille du parachute nécessaire pour générer la traînée nécessaire pour ralentir l’atterrissage des bateaux sur Mars. Il aide également les chercheurs à cartographier et à explorer la Terre et les planètes dans notre propre système solaire et dans d’autres.

Les responsables de la NASA ont orné cette mise à jour avec une aide visuelle – une photo de juin 2017 d’un test de parachute dans une soufflerie au centre de recherche Ames de la NASA dans la Silicon Valley, en Californie. Le parachute testé partageait un design avec celui qui a aidé le Le rover Perseverance atterrit sur Mars le mois dernier.

Cette goulotte supersonique de 21,5 mètres de large s’est ouverte environ quatre minutes après Persévérance a atteint le sommet de l’atmosphère martienne le 18 février. Et vous pouvez assister à ce déploiement dramatique d’un autre monde, grâce à vidéo capturée par le rover lors de sa descente .