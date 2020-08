Bonne humeur: maman montre les dernières tendances du bikini

23.08.2020 19h56

Wow, cette maman est impudique et humoristique à la fois. Avec beaucoup de peau nue, la mère de deux Laura Belbin parodie des photos Instram sexy de mannequins comme Kendall Jenner.

Pour beaucoup de gens, l’application Instagram est le produit de la superficialité et de la fausseté. Que ce soit en été ou en hiver, pendant la grossesse, à la salle de sport, au restaurant ou en vacances, tout le monde sur Insta semble toujours de bonne humeur être assez d’argent pour avoir dépensé et généralement pour devenir de plus en plus belle et plus mince.

Mais nous savons de notre propre expérience que la vie a aussi ses inconvénients et que le monde Insta, si parfait, ne reflète pas beaucoup des problèmes tels que les échecs, la tristesse et le stress quotidien.

La vérité sans faille sur Instagram

La Britannique Laura Belbin se moque du faux monde des réseaux sociaux avec ses photos. Sans honte, elle recrée les milliers, voire les millions de posts aimés par des mannequins, des influenceurs et des acteurs. Mais sans photographes professionnels, sans éclairage parfait et sans Photoshop. Mais avec le corps moyen (réel) d’une femme européenne avec deux enfants autour de 40.

Votre honnêteté humoristique compte. Votre compte «Knee Deep in Life» compte près d’un demi-million d’abonnés.

La vérité sur la vie de parent

L’un des sujets favoris de la star inhabituelle d’Instagram est bien sûr ses enfants. Les parents eux-mêmes se reconnaissent immédiatement dans leurs légendes approximatives. Et les utilisateurs qui n’ont pas encore eu d’enfants se rendent compte lentement qu’avoir des enfants, c’est plus que simplement acheter de jolis vêtements pour bébés.

Parce que des situations comme des toilettes non perturbées, un bain détendu sans enfant et sans tonnes de jouets ou juste une demi-heure de repos après que les petits soient enfin au lit et avant que vous ne vous effondriez dans le coma, ressemblent soudainement à une visite au spa. Le stress et la gestion serrée du temps font partie de la vie quotidienne des parents.

Ou comme le dit Laura Belbin avec sa manière très grossière: “Quand tu sais que les enfants doivent vraiment se coucher et que tu as un maximum de trois minutes pour enlever la barbe de ta femme, qui ressemble de plus en plus au trou du cul de Chewbacca.”

Les tendances de la mode sur Instagram: #difficile

Les victoires de la mode en ont aussi pour leur argent. La mère agacée n’oublie aucune tendance mode Insta. Surtout pas ceux qui ont l’air sexy, dangereux et méchants sur les photos des influenceurs, mais qui doivent être mis de côté dans la vraie vie sous le hashtag #difficult. Nous parlons de pantalons moulants en latex, de hauts sous la poitrine et de maillots de bain découpés, qui ne méritent plus le long mot pour si peu de tissu.

Parce que qui ne le sait pas, quand vous pensez que vous avez fait une bonne affaire, pour constater qu’après six semaines d’expédition, les choses viennent de Chine, un peu différentes des photos et des miles différemment des modèles photo.

Confiant pas parfait

Certes, le récit de la femme britannique ressemble à une sorte d’autodestruction cynique, mais ce n’est pas le cas. Bien sûr, l’autre type d’influenceuse se moque beaucoup d’elle-même, mais elle vous encourage également à rester seule et à toujours vouloir être parfaite sous pression et ne rien donner.

Elle encourage ses adeptes à s’aimer de cette façon. Votre message peut se résumer en trois mots simples: “Vous êtes assez”.

Vous n’avez pas besoin d’être la mère parfaite de Stepford pour être une bonne maman. Vous n’avez pas besoin de ressembler à Kendall Jenner pour vous trouver sexy. Vous n’avez pas besoin de courir au gymnase quatre fois par semaine pour vous sentir bien dans votre propre corps. Il suffit d’être vous-même.

