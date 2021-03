Bonne fête des pères 2021: les meilleures images de voeux à envoyer sur WhatsApp

Aujourd’hui, 19 mars, et le fête des pères. Cette année également, en Italie, nous célébrons le jour où les enfants célèbrent leurs pères et grands-parents, ou dédient un souvenir à ceux qui ne sont plus là. Le 19 mars est l’occasion de pensez au lien irremplaçable qui lie les pères et les fils et l’affection inconditionnelle reçue d’eux au fil des ans. Jamais comme en ces mois de pandémie, la récurrence oblige beaucoup à recourir à souhaits virtuels, comme des images et des phrases à dédier à papa et à partager sur WhatsApp, Facebook ou Instagram.

Pour ceux qui vivent dans des maisons séparées, la distance sociale est devenue paradoxalement une mesure d’amour et de protection plus grande que tout cadeau; Voici donc une sélection d’images pour tous les goûts, à télécharger gratuitement pour souhaiter une bonne fête des pères. Images drôles, ou douces ou complétées de bons voeux: elles sont toutes en dessous, prêtes à être télécharger gratuitement en maintenant avec votre doigt sur celui désiré; pour les envoyer il suffit d’ouvrir l’application choisie pour la publication e les récupérer de la mémoire de l’appareil où ils ont été stockés.

Bonjour et bonne fête des pères: les images les plus douces

Le 19 mars est la meilleure occasion de rappeler aux pères leur immense valeur. Le jolies images sont ceux qui sont les plus populaires, encore mieux s’ils sont accompagnés d’une dédicace personnalisée qui peut être écrite à la main en pièce jointe au message ou à publier sur le réseau social choisi. Voici quelques images parfaites pour l’occasion.

Bonne fête des pères: images et phrases pour le 19 mars

Parfois, il n’est pas facile d’exprimer son amour pour son père avec des mots. Heureusement, de nombreuses images circulant en ligne résolvent le problème avec des phrases qui résument les pensées de chacun. Certains sont explicitement conçus pour les enfants, tandis que d’autres peuvent également être utilisés par des partenaires et d’autres parents pour souhaiter une bonne fête des pères.

Images drôles pour la fête des pères «

La fête des pères est basée sur l’affection qui lie les pères et les enfants, mais cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas être célébrée avec un peu d’ironie. Voici donc quelques images amusantes pour les pères et les enfants qui savent prendre leur relation de manière ludique et insouciante.

