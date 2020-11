Bonne chance! Série Netflix "Emily à Paris" obtient la saison 2

« Emily in Paris » restera avec nous pour une autre saison. L’actrice principale Lily Collins retombe dans le rôle de l’Américaine qui doit manœuvrer à travers les écueils de la vie citadine parisienne.

La bonne nouvelle propage Netflix avec une vidéo sur sa chaîne Twitter. L’ensemble du casting a son mot à dire et avec le mot « Deux » annonce simplement une deuxième saison.

L’ensemble du casting revient à Paris

La nouvelle du renouvellement de « Emily in Paris » intervient un bon mois après la parution de la série sur Netflix. La série se concentre sur la responsable marketing américaine Emily, qui est étonnamment envoyée à Paris par son employeur pour apporter une bouffée d’air frais à une agence de publicité pour les marques de luxe.

Mais les collègues français ont rencontré la jeune femme, qui ne parle pas un mot de français, avec rejet. Peu à peu, Emily parvient à gagner le respect de son travail et de ses clients et apprend de première main pourquoi Paris est la ville de l’amour. La vidéo suggère que l’ensemble du casting est de retour pour la saison 2. Le créateur de la série Darren Star a déjà été responsable d’émissions à succès telles que « Sex and the City » et « Beverly Hills 90210 ».

Une lettre fictive dit à Emily de rester

En plus de la vidéo, Netflix a également publié une lettre fictive de la patronne d’Emily, Sylvie, dans laquelle elle demande à contrecœur à son employeur de renouveler le contrat de l’Américain. «Malgré sa nature trop confiante et son manque d’expérience dans la commercialisation de produits de luxe, elle a réussi à charmer certains de nos clients difficiles à impressionner pendant sa courte période chez Savoir», dit-il.