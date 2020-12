Bonne année 2021 sur WhatsApp: plus de 20 belles images à télécharger gratuitement

Le réveillon du Nouvel An est à nos portes et jamais comme en 2020, tout le monde n’a hâte de laisser les 12 derniers mois derrière. Pour souhaite une meilleure 2021 il n’y a pas de moyen plus efficace pour les amis, les parents et les connaissances qu’un message à partager sur WhatsApp, Facebook et autres réseaux sociaux: peut-être avec une jolie photo ou une image thématique.

Et si d’une part les mèmes et gifs animés à télécharger gratuitement et à envoyer en ligne abondent sur le Net, d’autre part, trouver les meilleures images de bonne année peut ne pas être facile dans le chaos des contenus qui circulent en ligne. Voici donc une collection de nouvelles images pour les vœux du Nouvel An pour tous les goûts, des drôles aux sacrés et religieux, en passant par des images plus sobres adaptées à tout contexte.

Bonne année 2021: les plus belles images pour Whatsapp et Facebook

Dans de nombreux cas, la meilleure façon de souhaiter une bonne année est avec une image simple et directe; festif, mais sobre. Avec la plupart des contacts sur WhatsApp et Facebook, il est probable que vous n’aurez pas trop d’intimité, et ces images représentent le compromis idéal pour un souhait d’une heureuse 2021 qui ne soit pas excessive. Dans le cas d’un message personnel sur WhatsApp, les images peuvent également être rendues plus personnelles avec des messages écrits ad hoc en relation avec le destinataire choisi.

Bonjour et bonne année, gifs et images animés

Pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus vivant, il est possible de privilégier les gifs animés, particulièrement adaptés pour souhaiter à ses amis, connaissances et collègues une heureuse 2021 avec une touche supplémentaire de dynamisme qui ne manquera pas d’attirer le regard des destinataires. Voici quelques-uns des meilleurs gifs pour souhaiter une bonne année avec panache.

Des images drôles pour une bonne année

Avec des contacts étroits ou avec le public d’amis les plus proches sur Facebook et WhatsApp, vous pouvez également essayer d’exprimer un peu plus d’esprit. Une drôle d’image de bonne 2021 qui plaisante sur les vacances et l’année qui vient de s’écouler ne fera que faire sourire les destinataires de ces messages.

Images sacrées et religieuses du Nouvel An 2021

Les fêtes de fin d’année, entre Noël et l’Épiphanie, peuvent représenter pour beaucoup un moment de spiritualité. Ces contacts – qu’ils soient de la famille, des collègues ou des amis – peuvent être heureux de recevoir des images sacrées et religieuses du Nouvel An, qui dans certains cas font référence aux scènes de la Nativité. Voici les meilleurs.

Comment télécharger gratuitement des images de bonne année et les envoyer sur WhatsApp et Facebook

Si d’une part les meilleures images du Nouvel An à envoyer pour 2021 changent, d’autre part la procédure pour les télécharger depuis Internet et les envoyer sur Facebook et WhatsApp reste la même et heureusement ce n’est pas difficile à suivre.

Vers le haut téléphone intelligent après avoir choisi l’une des photos ou gifs animés proposés ici, il vous suffit de toucher la photo souhaitée avec votre doigt pendant un peu plus d’une seconde. Lorsque le menu correspondant apparaît, il suffit de sélectionner l’élément à enregistrer: l’image de bonne année sera téléchargée gratuitement sur le téléphone et sera présente dans l’album photo de l’appareil pour un envoi ultérieur. Vers le haut ordinateur la procédure est la même, mais l’image doit être atteinte avec le bouton de la souris en appuyant dessus avec le bouton droit. Dans ce cas également, un menu apparaîtra à partir duquel choisir l’option d’enregistrement; en choisissant l’emplacement de téléchargement, l’image est téléchargée gratuitement, prête à être jointe à une publication sur Facebook ou à un message WhatsApp.

L’envoi via une plateforme de messagerie ou la publication sur les réseaux sociaux consiste simplement à ouvrir les applications ou sites Web concernés depuis un smartphone ou un ordinateur, et à choisir leoption pour les pièces jointes visuelles qui apparaît lors de la rédaction des messages. Les images enregistrées sur l’appareil doivent être prêt dans la galerie des photos récentes (sur smartphone) ou à l’endroit où elles ont été stockées (sur ordinateur).