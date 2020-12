Bonne année 2021: Comment créer de nouveaux autocollants sur le thème de l’année sur WhatsApp

Tendance FP29 déc.2020 08:36:10 IST

L’année 2020 touche à sa fin, et alors que se rendre à une fête de minuit à la veille de la nouvelle année semble être une bonne idée, la pandémie COVID-19 qui fait rage à travers le monde a mis un frein à une telle humeur. poursuites. Que faire avec une nouvelle mutation du nouveau coronavirus ayant apparu au Nigeria, il est maintenant temps d’être plus vigilant et de pratiquer la distanciation sociale pour freiner la propagation de la maladie. Cependant, rester à la maison ne signifie pas nécessairement que l’on doit rester à l’écart de l’ambiance festive qui prévaut avec la nouvelle année.

WhatsApp propose plusieurs packs d’autocollants à envoyer pour les festivals et autres occasions de fête. Cependant, il existe des moyens de créer vos propres packs d’autocollants. Il existe plusieurs façons de créer des autocollants WhatsApp amusants et créatifs.

Ici pour créer vos propres autocollants WhatsApp sur le thème du Nouvel An 2021

Étape 1: Téléchargez l’application ‘Sticker Maker’ depuis Google Play Store

Étape 2: Une fois téléchargé, ouvrez l’application et appuyez sur « Créer un nouveau pack d’autocollants ».

Étape 3: L’application vous demandera de saisir le nom du pack d’autocollants et d’ajouter un nom d’auteur pour le pack.

Étape 4: L’application permet aux utilisateurs d’ajouter 15 autocollants dans chaque pack. Les utilisateurs doivent appuyer sur l’une des cases, puis sélectionner l’option de leurs choix parmi Prendre une photo, Ouvrir la galerie, Sélectionner un fichier et plus encore. Les utilisateurs doivent créer au moins trois autocollants pour ajouter le pack d’autocollants à WhatsApp.

Étape 5: Les utilisateurs peuvent appuyer sur Ouvrir la galerie pour créer des autocollants à partir d’images stockées dans la galerie du téléphone.

Étape 6: Une fois que l’utilisateur a sélectionné l’image, il aura la possibilité de couper l’image en forme. Une fois recadrée, l’application donnera une option pour ajouter un contour ou du texte, à la suite duquel les utilisateurs peuvent enregistrer l’autocollant.

Étape 7: Enfin, les utilisateurs devront appuyer sur « Ajouter à WhatsApp » pour utiliser les autocollants Happy New Year 2021. Une fois qu’une confirmation apparaît à l’écran, les autocollants auront été ajoutés à l’application de messagerie.

Étape 8: Les utilisateurs peuvent maintenant appuyer sur l’icône emoji suivie de l’icône d’autocollants sur WhatsApp pour accéder au pack d’autocollants.

