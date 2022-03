‘Bonkers’ New Horror X obtient 96% sur les tomates pourries

Fans d’horreur, écoutez – il y a un tout nouveau slasher sur la scène et il a déjà gagné 96% sur Rotten Tomatoes. Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Malgré le titre peu convivial pour le référencement, X de Ti West a été salué par la critique et le public pour son hommage au cinéma de style grindhouse des années 70.

Un écrivain de blog de cinéma a ajouté: « J’écrirai à ce sujet plus tard cette semaine, mais la merde fait Ti West’s X livrer les articles.

« Voyez-le au théâtre avec des gens. Et ne plus jamais regarder ces gens dans les yeux.

Les gens ont également salué les performances de la distribution, qui comprend Brittany Snow (Parfait) et Mia Goth (Suspiria) en tant que stars du porno.

Aux côtés de Snow and Goth se trouve nul autre que le rappeur Kid Cudi, ainsi que Martin Henderson (L’anatomie de Grey) et Owen Campbell (Les Américains), entre autres.

Parler à Variété à propos de son inspiration pour le film, West – le cinéaste derrière d’autres délices d’horreur comme La maison du diable et V/H/S – a déclaré: «Les films de slasher ont toujours été en quelque sorte considérés comme ce genre de sous-genre de sexe et de violence lowbrow.

« Et donc je pensais que dans les années 70, le cinéma pour adultes et le cinéma d’horreur n’étaient pas si différents. Ils ont une sorte de relation symbiotique.

«Ils ont été fabriqués en dehors du système, et ils pouvaient être directement destinés aux consommateurs via des ciné-parcs ou des cinémas grindhouse ou des théâtres pour adultes, et éventuellement VHS.