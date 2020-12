Bonjour venus! Le vaisseau spatial Solar Orbiter fait son premier saut sur la planète

Le partenariat américain-européen Orbiteur solaire le vaisseau spatial a eu un rendez-vous avec Vénus ce matin (27 décembre), le premier d’une série de survols planétaires pour affiner l’orbite de la sonde lors de son voyage vers le soleil.

Solar Orbiter a atteint son approche la plus proche de Vénus à 7 h 39 HNE (12 h 39 GMT), alors que le vaisseau spatial était à environ 7 500 kilomètres du sommet des nuages ​​de la planète. La sonde, un partenariat entre la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA), lancée en février, va passer sept ans à étudier notre soleil . Mais pour se rapprocher aussi près de notre étoile que les scientifiques le souhaitent, le vaisseau spatial doit faire des boucles, en commençant par le survol actuel de Vénus. Et si vous pilotez de toute façon un vaisseau spatial devant une planète, vous pouvez aussi bien essayer d’obtenir un peu de données de l’aventure.

« Solar Orbiter est bien sûr une mission non conçue spécifiquement pour prendre des observations de Vénus », a déclaré Daniel Müller, scientifique du projet pour la mission à l’Agence spatiale européenne, lors d’un point de presse tenu le 10 décembre lors de la réunion annuelle d’automne de l’American Geophysical. Union, qui a eu lieu pratiquement ce mois-ci. « Nous sommes toujours à la recherche d’opportunités bonus pour faire de la science, donc oui, nous ferons des observations lorsque nous approcherons de Vénus. »

Solar Orbiter en photos: La mission américano-européenne pour explorer les pôles du soleil

Cependant, l’objectif principal du vaisseau spatial d’étudier le soleil limite le travail qu’il peut effectuer en survol Vénus . Une contrainte clé vient de la conception prudente du vaisseau spatial. « Nous devons toujours pointer notre bouclier thermique vers le soleil, cela ne peut pas être changé », a déclaré Müller. « Les télescopes regardent tous à travers le bouclier thermique dans la direction solaire. »

Donc pas d’images de Vénus pour nous depuis ce vaisseau spatial. Mais alors que les scientifiques sont particulièrement enthousiasmés par les vues détaillées des pôles du soleil que Solar Orbiter fournira éventuellement, le vaisseau spatial comporte également une suite d’instruments qui se concentrent sur l’environnement immédiat, et pour ceux-ci, la direction n’est pas un problème.

Au cours du survol d’aujourd’hui, les scientifiques ont recueilli des données à l’aide du magnétomètre de l’engin spatial, de l’instrument à ondes radio et plasma et de certains des capteurs du détecteur de particules énergétiques. Compte tenu de ces instruments et de la distance de Solar Orbiter de Vénus, les observations auront un impact limité sur la science.

«À ce genre de distances, regarder comment Vénus interagit avec le vent solaire qui le traverse sera la chose clé que nous examinons», Tim Horbury, physicien à l’Imperial College de Londres et chercheur principal de l’un des Solar Instruments de l’orbiteur, a déclaré lors du même panel.

Contrairement à la Terre, Vénus n’a pas de champ magnétique , donc le vent solaire interagit directement avec la planète plutôt qu’avec ce champ. « C’est une interaction très différente », a déclaré Horbury.

Et comme la manœuvre d’aujourd’hui marque le premier passage de Solar Orbiter devant Vénus, l’équipe ne savait pas trop à quoi s’attendre scientifiquement du survol. L’équipe de la mission était en communication avec le vaisseau spatial pendant le survol, mais il faudra attendre quelques jours avant que les scientifiques puissent fouiller dans les données que les instruments rassemblent pendant l’opération, selon l’ESA.

« Nous allons vraiment chercher des choses nouvelles et intéressantes », a déclaré Müller. « Nous ne pouvons pas encore vraiment dire ce qu’ils seront. »

