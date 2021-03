Bonjour, Mars! La Chine dévoile les premières vues HD de son vaisseau spatial Tianwen-1

De la Chine Mission Tianwen-1 a passé un mois en orbite autour de Mars maintenant et les photographies sont déjà superbes.

Le Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a publié trois nouvelles images, deux en noir et blanc et une en couleur, le 4 mars. Les nouvelles images sont les premières photos haute définition du vaisseau spatial. Mars depuis l’orbite, ce qui en fait également les images les plus nettes à ce jour.

La CNSA a fourni peu de détails sur les nouvelles photographies, bien que l’image en couleur montre le pôle nord de la planète rouge et que les deux images en noir et blanc aient été prises à une altitude d’environ 350 kilomètres, selon une déclaration .

Une image du pôle nord de Mars prise par le vaisseau spatial chinois Tianwen-1. (Crédit d’image: CNSA)

Les images en couleur et en noir et blanc ont été prises par deux caméras distinctes, a expliqué le communiqué.

Les photographies marquent une étape clé de la mission, au cours de laquelle le vaisseau spatial explore la surface de la région sud de Utopia Planitia , la zone dans laquelle la Chine a l’intention d’atterrir la partie rover du Tianwen-1.

Image 1 sur 2 Une image de Mars prise par le vaisseau spatial chinois Tianwen-1 à une altitude d’environ 350 kilomètres. (Crédit d’image: CNSA) Image 2 sur 2 Une image de Mars prise par le vaisseau spatial chinois Tianwen-1 à une altitude d’environ 350 kilomètres. (Crédit d’image: CNSA)

Cet atterrissage est actuellement prévu pour mai ou juin; le rover passera environ trois mois à travailler sur la surface martienne à l’aide de ses six instruments. Si l’atterrissage est réussi, le rover deviendra le deuxième à commencer à travailler sur la planète rouge cette année, rejoignant la NASA. Rover de persévérance qui a atterri le 18 février.

Pendant ce temps, l’orbiteur continuera à faire le tour de la planète rouge en recueillant des mesures depuis l’espace avec ses sept instruments.

La mission chinoise Tianwen-1 sur Mars consiste en un orbiteur, un atterrisseur et un rover. La mission a été lancée vers la planète rouge en juillet 2020 et constitue la première tentative du pays d’atterrir sur Mars.

