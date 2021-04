Bonjour, Cruel Heart – Critique de livre

Maureen Johnson (Laisse la neige) est de retour avec une histoire d’origine pour l’un des Walt Disney Studio`s les méchants les plus infâmes, Cruella de Vil! Ce roman original inspiré du prochain film d’action en direct Cruella, suit Estella, une adolescente rêveuse qui espère un jour diriger l’industrie de la mode à Londres. Mais qu’est-ce qu’elle est prête à faire et à qui fait-elle confiance pour faire de ces rêves une réalité?

Voici le résumé…

Swinging London, été 1967. Estella, 16 ans, douée de talent, d’ingéniosité et d’ambition, rêve de devenir une créatrice de mode renommée. Mais la vie semble résolue à faire en sorte que ses rêves ne se réalisent jamais. Arrivée à Londres en tant que jeune fille, Estella se déchaîne maintenant dans les rues de la ville avec Jasper et Horace, des voleurs amateurs qui font également office de famille de fortune d’Estella et de partenaires dans le (petit) crime. Comment Estella peut-elle se consacrer à rejoindre les rangs de l’élite du design londonien alors qu’elle coud des costumes et des déguisements sans fin pour les braquages ​​du trio?

Lorsqu’une rencontre fortuite avec Magda et Richard Moresby-Plum, deux jeunes descendants de la haute société, fait entrer Estella dans le monde des riches et célèbres, elle commence à se demander si elle pourrait être destinée à plus après tout. Soudainement, les jours d’Estella sont remplis de soirées glamour, de restaurants exclusifs, de flirt avec une rock star montante et, bien sûr, des modes les plus avant-gardistes que l’argent puisse acheter. Mais quel est le coût réel pour suivre le rythme rapide – et est-ce un prix qu’Estella est prête à payer?

Ce livre, qui fait partie de la période précédant la sortie du film en mai, nous donne l’histoire d’origine de serait tueur de chiots, Cruella de Vil, qui à ce stade, est une rêveuse adolescente nommée Estella, vivant très maigrement, se frayant un chemin à la tire dans la vie. Et je ne suis pas sûr de la chronologie, mais ce livre se termine juste au moment où elle commence à embrasser son sort dans la vie et les nuances de Cruella bruyante, à la mode et vengeance que nous connaissons si bien commencent à apparaître.

Bonjour, Cruel Heart par Maureen Johnson a un but, créer de la sympathie pour Estella qui a été malmenée dès le premier jour malgré ce don artificiel du génie de la mode. Et les deux choses sont vraies, elle a en effet pris un départ difficile grâce à un traumatisme malheureux, et elle a définitivement des capacités surhumaines de couture de conte de fées.

Elle n’est pas une voleuse, comme elle aime à le rappeler, elle «vole» simplement pour joindre les deux bouts pendant qu’elle et son équipage (Horace et Jasper bien sûr) attendent que leur navire arrive. Estella cependant, contrairement à ses co-escrocs, est fatiguée de ce style de vie et fatiguée d’attendre que ses rêves apparaissent spontanément. Elle est certes ambitieuse et talentueuse, mais dans le monde ultra-compétitif de la scène de la mode londonienne des années 60, il faut plus que cela, il faut faire une pause.

Ce livre réussit-il à son seul objectif? Surtout, mais parce que c’est un Disney caractère, nous n’avons pas un regard trop sévère sur le traumatisme, pas dans un sens du monde réel. Au lieu de cela, nous obtenons principalement une série de coups frappants de la part de types d’établissements destinés à conduire Estella à devenir anti-établissement. C’est là que le livre vous demande de faire un peu du gros du travail, en ne laissant pas Estella (Cruella) du futur influencer votre opinion d’Estella du présent, du moins pas encore en tout cas.

Et si vous pouvez vous soustraire au cynisme un instant, Maureen dresse une très belle image d’une fille qui lutte, et qui mérite peut-être d’être refaite. Surtout grâce aux livres fondateurs de YA, nous avons le privilège de son point de vue et, en tant que tel, comprenons que sous l’extérieur difficile se trouve un point faible qui veut ce que la plupart des gens veulent à cet âge. Estella, au départ, survit en embrassant la réalité de sa situation, mais regarde toujours avec envie les jeunes couples amoureux ou hipsters avec un penchant pour le bon goût. Ces moments révélateurs plus calmes sont ceux où le livre brille le plus, mais ils sont trop souvent supplantés par le spectacle. De même, certaines des parties les plus efficaces et viscérales du livre pour moi sont quand elle accentue les éclats créatifs d’Estella. Estella entre dans ce qu’on ne peut appeler que la «zone», entre dans une sorte d’état onirique où elle se dessine en elle-même, coupant le monde extérieur presque hypnotiquement, alors qu’elle coud, coupe, mesure et dessine du génie. C’est de bonnes choses pour lesquelles j’aurais aimé avoir plus de temps.

Dans la plupart des histoires, lorsqu’un personnage qui ne fait confiance à personne commence à faire confiance à qui que ce soit, de mauvaises choses peuvent se produire et se produisent. Donc, grâce à cette rencontre fortuite mentionnée dans le résumé et à un coup de feu au véritable amour, Estella fait ce que font la plupart des types en bouteille, elle baisse la garde. Quand vous n’avez rien eu et que vous avez soudainement tout (objectivement parlant), le perdre par des actes de trahison, cela rendra la plupart des gens aigris. Et si c’était l’un des objectifs de ce livre, faire ressentir à Estella une sorte d’effet Pygmalion, Maureen réussit surtout.

Nous n’obtenons pas nécessairement la transformation externe car la plupart des changements de comportement se produisent à l’intérieur, montrant Estella comme ayant un type de personnalité divisée. Ayant « Cruella«Commencer comme un influenceur dans la tête d’Estella, celui qui embrasse ce chaos, baigne dans le cynisme et déteste l’estime de soi, est un concept intéressant. Moins une seconde tête, plus un monstre essayant de s’échapper d’une cage dorée, cette «voix» pousse constamment Estella vers le côté obscur. Et jusqu’à la fin, elle parvient à afficher un peu de maîtrise de soi et à garder Cruella en boîte; s’étant convaincue que l’enfer n’est peut-être pas la seule destination au bout de bonnes intentions.

Alors, est-ce que Maureen laisse entendre que Cruella de Vil est simplement le produit d’une société pleine de sadiques émotionnels qui opèrent sur la rapacité et le labeur dans la cruauté? Ou sommes-nous censés croire qu’Estella a été endommagée dès le premier jour et que ce rendez-vous était simplement la poussée « Cruella”Avait besoin de terminer son stade de chrysalide. Quoi qu’il en soit, ou du moins jusqu’à la fin, Estella n’est pas une mauvaise personne dans le grand schéma des choses. C’est une sorte d’âme pure qui est coupable d’avoir baissé sa garde et d’espérer trop, et d’avoir le cœur brisé en conséquence, mais l’offre était tout simplement trop belle pour qu’elle la laisse passer. Elle n’était tout simplement pas préparée au type de dispute, d’avidité et de désir que l’on peut trouver dans certains cercles sociaux, et malheureusement pour elle, c’est un cercle auquel elle est destinée.

Un aspect légèrement décevant du livre était la partie mystère / révélation concernant la mère d’Estella. Cela ne fonctionne pas vraiment parce que, franchement, ce n’est pas autorisé. Il n’a ni la place de respirer ni la détermination de son objectif, ce qui est surprenant compte tenu de son importance. D’un autre côté, j’ai beaucoup aimé les sets de Maureen; vous avez certainement une idée de ce qu’est un après-guerre « Swinging Londres«Ressemble, sent et se sent, avec des générations convergeant vers une ville très en transition. Les couleurs sont vibrantes, la musique est forte et les odeurs sont douces, et à plusieurs reprises, lorsqu’Estella se déplace dans la ville ou assiste à des événements, elle est agréablement immersive.

Alors, que nous reste-t-il?

L’essentiel est, en tant qu’histoire d’origine, Bonjour, Cruel Heart n’est ni assez fascinant ni déprimant pour justifier l’une des actions méprisables que nous savons que Cruella entreprendra éventuellement, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce qui soit austère soit demandé. Strictement comme un Disney Une histoire sur le chagrin, la découverte de soi et le fait que le sol vous tombe dessus, ce n’est pas mal du tout, et cela fonctionne principalement. Et après avoir appris tout cela, revenant à ma proposition originale, Maureen peint-elle Estella comme un personnage sympathique? C’est à vous de décider, mais je dirais que oui, avec un peu d’extrapolation nécessaire.

Quoi qu’il en soit, c’est court et facile à lire, alors pourquoi ne pas passer un après-midi à découvrir Estella, surtout si vous prévoyez de voir le film.

