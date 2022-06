Bonjour, au revoir et tout le reste : Netflix partage la première bande-annonce de la romance Coming-of-Age

Parfois, dire au revoir n’est que le début.

Netflix a publié la bande-annonce de sa prochaine romance de passage à l’âge adulte Bonjour, au revoir et tout le reste, Rapports du collisionneur. Basé sur le roman à succès du même nom de Jennifer E. Smith, Bonjour, au revoir et tout le reste suit un jeune couple qui a conclu un pacte pour rompre avant l’université et a décidé de faire de leur dernière soirée en couple leur « soirée de rendez-vous la plus épique à ce jour ».

Talia Ryder (West Side Story) et Jordan Fisher (Elle-Ra) jouent le rôle de Clare et Aidan, les « enfants emblématiques des relations modernes » douloureusement optimistes et autoproclamés.

Tout au long de leur dernier rendez-vous, revivant des moments importants de leur relation, le couple commence à réaliser que l’amour n’est pas toujours aussi simple. « Je sais que tu voulais que ce soit indolore entre toi et Aidan », la console la mère de Clare dans la caravane. « Ce n’est pas comme ça que ça marche. Pas quand c’est réel. »

Alors que la fin de la nuit approche et que le couple n’arrive pas à s’entendre pour respecter les règles qu’ils ont établies, Clare et Aidan commencent à se demander s’il est vraiment possible d’imposer une limite de temps à l’amour.

Réalisé par Michael Lewen et produit par Matthew Kaplan (À tous les garçons que j’ai aimés avant), la comédie romantique met également en vedette Ayo Edebiri (Dickinson), Nico Hiraga (Librairie), Sarah Gray (Power Rangers), Djouliet Amara et Em Haine.

L’auteur Jennifer E. Smith, Max Siemers, Matthew Janzen, Aubrey Bendix, Christopher Foss, Jordon Fisher et Ben York Jones ont été producteurs exécutifs du film.

Bonjour, au revoir et tout le reste premières sur Netflix le 6 juillet.

Bonjour, au revoir et tout le reste est le premier film de Lewen

Michael Lewen connaît bien les comédies romantiques. Bien que Bonjour, au revoir et tout le reste marque ses débuts en tant que réalisateur, Lewen a produit le film nominé aux Golden Globes de 2015 Accident ferroviaire avec Amy Schumer et Bill Hader; il a également été producteur associé sur The King of Staten Island de Pete Davidson.

Produit par ACE Entertainment (Trilogie À tous les garçons), le scénario a été écrit par Amy Reed et Ben York Jones (Tout suce !); 45secondes.fr a précédemment rapporté que Jennifer Robertson (Ruisseau de Schitt), Julia Benson (L’ordre), Patrick Sabongui (Le flash), Dalias Blake (Carbone altéré) et Eva Day (Le revenu) rejoindrait également le casting du film.

Attrapez le réconfortant, nostalgique Bonjour, au revoir et tout le reste streaming sur Netflix à partir du 6 juillet.