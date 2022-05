Bong Joon-ho recrute Mark Ruffalo, Toni Collette et Naomi Ackie pour l’adaptation de Mickey7

Le prochain film de science-fiction de Bong Joon-ho, Mickey7, a ajouté plus d’acteurs au casting. Selon Deadline, Toni Collette, Mark Ruffalo et Naomi Ackie ont rejoint le film. Le film est basé sur le roman du même nom d’Edward Ashton. Mickey7 est actuellement le titre provisoire du film, qui n’a pas encore reçu de nom officiel.

D’après le choix des acteurs, il semble que la troisième aventure en anglais de Bong Joon-ho sera un mégaprojet. Toni Collette est connue pour ses rôles dans Le mariage de Murielle, Le sixième sens (ce qui lui a même valu une nomination aux Oscars), Petite Miss Soleilet plus récemment, le film d’horreur Héréditaire. Mark Ruffalo est un acteur de renommée internationale avec trois nominations aux Oscars à son nom pour des films comme Projecteur et Foxcatcher et une victoire aux Emmy. Son rôle de Bruce Banner/Hulk fait déjà de lui un favori des fans. Il reprendra ce rôle dans la prochaine mini-série She-Hulk : avocate. Naomie Ackie, quant à elle, est une actrice en herbe connue pour son rôle primé aux BAFTA dans La fin du monde F ******.

Plus tôt, Robert Pattinson a été le premier acteur à rejoindre le film en tant que chef de file. Après son passage avec Crépuscule série, Pattinson a toujours été connu pour assumer des rôles non conventionnels. Il a récemment acquis une renommée internationale pour Principe et Le Batman.

Mickey7 est un pur film de science-fiction et se concentre sur Mickey, un employé en mission coloniale sur une planète de glace appelée Niflheim. Mickey est un atout jetable et sacrifie souvent sa vie pour la tâche, pour être régénéré avec ses souvenirs antérieurs intacts. Mais cela se termine lorsque Mickey meurt pour la sixième fois. Sachant que son contrat de travail l’oblige à « expirer », cela dépend s’il est prêt à tenir son rôle dans le travail.





Bong Joon-ho se tourne à nouveau vers la science-fiction





Chungeorahm Film, Sego Entertainment

Bong Joon-ho a déjà réalisé deux films de science-fiction, Perce-neige et L’hôte. Perce-neige était emblématique son premier film en anglais. Plus tôt, après son succès mondialement apprécié et acclamé par la critique Parasiteil a été rapporté qu’il développe deux films de suivi pour Parasite. Alors que l’un d’eux devait être un film d’action-horreur coréen, et l’autre un film anglais se déroulant aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il aurait terminé le scénario de l’un d’entre eux à l’époque.

Mais maintenant, il s’est tourné vers l’un de ses genres préférés avec Mickey7. Mickey7 est produit via Warner Bros. et Plan B Entertainment. Ce dernier appartient à l’acteur Brad Pitt, qui a également produit le deuxième passage de Bong Joon-ho dans un film anglais, Okja. Bong Joon-ho écrira et produira également le film via sa société Offscreen (aux côtés de WB et Plan B) en plus de la réalisation Mickey7. Dooho Choi produira également pour le compte de Kate Street Picture Company.

Mickey7 fait partie des projets les plus attendus, principalement en raison du nom de Bong Joon-ho qui lui est associé. Le dernier du réalisateur Parasite était entré dans l’histoire en devenant le premier long métrage en langue étrangère à remporter un Oscar du meilleur film. On ne sait pas quand Mickey7 obtiendra un titre, sans parler d’une date de sortie, mais le film devrait entrer en production en 2023.

Mickey7Le synopsis du roman se lit comme suit :

Mourir n’est pas amusant… mais au moins c’est vivre. Mickey7 est un Expendable : un employé jetable d’une expédition humaine envoyée pour coloniser le monde de glace Niflheim. Chaque fois qu’il y a une mission trop dangereuse, voire suicidaire, l’équipage se tourne vers Mickey. Après la mort d’une itération, un nouveau corps est régénéré avec la plupart de ses souvenirs intacts. Après six morts, Mickey7 comprend les termes de son contrat… et pourquoi c’était le seul poste colonial vacant lorsqu’il l’a pris. Lors d’une mission de reconnaissance assez routinière, Mickey7 disparaît et est présumé mort. Au moment où il retourne à la base de la colonie, étonnamment aidé par la vie indigène, le sort de Mickey7 est scellé. Il y a un nouveau clone, Mickey8, qui fait rapport pour les tâches Expendable. L’idée des consommables en double est universellement détestée, et s’ils sont pris, ils seront probablement jetés dans le recycleur de protéines. Mickey7 doit garder son double secret du reste de la colonie. Pendant ce temps, la vie sur Niflheim empire. L’atmosphère est inadaptée aux humains, la nourriture se fait rare et la terraformation se déroule mal. Les espèces indigènes sont de plus en plus curieuses de leurs nouveaux voisins, et cette curiosité a très peur du commandant Marshall. En fin de compte, la survie des deux formes de vie dépendra de Mickey7. C’est s’il peut juste s’empêcher de mourir pour de bon.





