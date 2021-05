Bong Joon-Ho prépare son premier film d’animation

Urgo Filmogel Ongles Abimés 3,3ml

Urgo Filmogel Ongles Abîmés est un soin qui s'utilise dés les premiers signes d'atteinte visible de l'ongle. Nouvelle technologie : Il forme un film invisible et inodore qui s'intègre à la structure de l'ongle pour l'assainir, le régénérer et le protéger. Le plus ? Son pinceau permet un geste simple précis et efficace. Le résultat ? Un traitement facile et rapide d'utilisation sans limage, ni dissolvant.