Bong Joon-ho partage ses attentes avec la série de « Parasite »

Deux ans se sont écoulés depuis que « Parasite » a fait ses débuts au Festival de Cannes, époustouflant le public au point de devenir la première production sud-coréenne à remporter un Oscar dans la catégorie « Meilleur film », en plus de récompenser son réalisateur et scénariste Bong Joon. -ho avec le prix du « Meilleur réalisateur » et du « Meilleur scénario original ».

« Parasite » est un thriller d’humour noir qui raconte l’histoire des Kim, une famille modeste qui vit dans un petit appartement en demi sous-sol. Lorsque le fils parvient à obtenir un emploi de professeur d’anglais pour la riche famille Park, ils commencent à élaborer un plan pour que chaque membre s’infiltre dans cette famille en tant qu’ouvrier sans soupçonner ses conséquences désastreuses.

Après avoir été considéré comme un grand succès international, HBO a annoncé en janvier 2020 qu’il commencerait le développement d’une série télévisée inspirée de « Parasite », avec Bong comme producteur exécutif avec le réalisateur Adam McKay (« The Big Short », « Vice »), Qui est déjà producteur exécutif sur la série HBO « Succession ».

Quelques mois seulement après son annonce, McKay a confirmé que ce nouveau « Parasite » ne serait pas un remake du film original, mais présenterait plutôt une histoire se déroulant dans le même univers, ce qui a consterné les propres fans de Bong Joon – Ho.

Deux ans après sa grande victoire avec le premier prix du festival, Bong Joon-Ho est de retour à Cannes, où il a répondu à quelques questions liées à la série HBO. IndieWire révèle que le réalisateur a décrit la série comme « une comédie noire » et a travaillé en étroite collaboration avec McKay, qui a été en charge du scénario.

« La série télévisée sera quelque chose de grand génie, j’espère. J’ai travaillé avec Adam McKay et il résout le scénario. Nous allons le faire aux États-Unis », a commenté Bong Joon-ho sur le développement de la série. Certaines rumeurs initiales indiquaient que Mark Ruffalo serait embauché pour assumer le rôle titre, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune nouvelle officielle concernant le casting de la production ou une date de sortie possible.