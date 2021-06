Bong Joon-Ho dévoile la liste de ses réalisateurs préférés

Bong joon ho est entré dans l’histoire cette année en devenant le premier réalisateur sud-coréen gagner non pas un seul, mais quatre Oscars parmi lesquels se trouve Meilleur film, couronnement « Parasite » comme lui premier long métrage non anglophone pour obtenir la plus haute distinction de la cérémonie.

Pourtant, le cinéaste a décidé de prendre ce nouvel éclairage pour répandre son éclat dans une série de réalisateurs que selon lui « ils donneront de quoi parler » prochaine saison de récompenses.

La liste des 20 cinéastes exposés dans une interview au magazine Sight & Sound comprend quelques noms bien connus tels que Robert Eggers Oui Ari aster, mais il signale aussi quelques noms de Chine, d’Iran et d’Espagne.

Ici, nous partageons le 20 réalisateurs préférés de Bong Joon-Ho: