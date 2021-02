Bong Joon-ho a terminé le scénario de son prochain film après ‘Parasite’

Le célèbre cinéaste sud-coréen, Bong joon-ho, a annoncé avoir terminé l’un des deux nouveaux scripts sur lesquels il a travaillé depuis son thriller satirique, ‘Parasite’ a été le grand gagnant de la dernière édition du oscar.

Joon-ho révélé dans 2019 qui travaillait sur deux continuations de ‘Parasite’. Le premier est un projet situé dans Séoul, qui combine des éléments d’horreur et d’action, tandis que le second serait un drame parlé en anglais partiellement situé dans le Etat Uni et le Royaume-Uni, racontant un événement réel survenu 2016.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Bong Joon-Ho: le meilleur de sa filmographie

Maintenant, lors d’un épisode récent de la Podcast, ‘La coupe du réalisateur’, Joon-ho Il a parlé de ses projets à venir: «J’ai l’impression de diviser mon cerveau en deux en écrivant ces deux scripts. Mais j’en ai terminé une la semaine dernière. «

Au cours de l’année écoulée, ‘Parasite’ a pris le monde d’assaut, devenant le premier film non anglophone à remporter le grand attribution de L’Académie à Meilleur film, remportant également les prix de Meilleur réalisateur, Meilleur scénario original Oui Meilleur film international.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Tilda Swinton apparaîtra dans la série «Parasite» produite par HBO

D’autre part, après le succès de ‘Parasite’ il a été annoncé que HBO travaillerait sur une adaptation en format série située dans États Unis.