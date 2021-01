« Bonding » aura la saison 3 sur Netflix?

La deuxième saison de «Bonding, une comédie noire mettant en vedette Zoe Levin, Brendan Scannell, Micah Stock, Theo Stockman et D’Arcy Carden, a été créée le Netflix juste le mercredi 27 janvier 2021, mais les fans de la production et les utilisateurs de la plateforme de streaming demandent déjà un troisième versement.

Dans les premiers épisodes de la fiction Right ou Doyle, Tiffany «Tiff» Chester, une étudiante en psychologie travaillant comme dominatrice, fait appel à Pete Devin, son meilleur ami gay du lycée, pour être son assistante. Alors que Pete travaille comme serveur et comme aspirant humoriste effrayé par la scène, Tiff a du mal à équilibrer sa vie personnelle avec l’école et son travail.

Pendant la deuxième saison de « CollageRuinés et bannis de tous les donjons de New York, les amis Tiff et Pete s’efforcent de restaurer leur réputation dans la communauté BDSM. Alors y aura-t-il un troisième versement?

« BONDING » AURA-T-IL LA SAISON 3?

Même si Netflix n’a fait aucune annonce sur la comédie noire, très probablement l’histoire de Tiff et Pete se poursuivra dans une troisième saison, surtout compte tenu du résultat de la tranche précédente.

Même si à la fin de la deuxième saison de « Collage« Tiff et Pete se sont séparés et ont mis fin à leur amitié de plusieurs années, ils se retrouveront probablement dans la prochaine série d’épisodes, puisqu’ils se sont aimés depuis qu’ils étaient petits.

Pour l’instant, ce sont quelques-unes des questions auxquelles un troisième volet devrait répondre, Tiff et Pete seront-ils amis? La relation entre Doug et Tiff deviendra-t-elle plus forte ou auront-ils à nouveau des ennuis? Josh est-il vraiment hors de la vie de Pete ou va-t-il essayer de le reconquérir? Mira reviendra? Tiff et le reste de la dominatrice parviendront-ils à s’établir dans un nouvel endroit?

Pour le moment, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, un service qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Si la série revenait, il ne fait aucun doute que des acteurs comme Zoe Levin et Brendan Scannell reprendraient leurs rôles de Tiffany et Pete. En outre, Micah Stock reviendrait en tant que Doug, Alex Hurt en tant que colocataire de Pete, Frank et Charles Gould en tant que Fred.

Qu’arrivera-t-il à Pete dans une troisième saison de « Bonding »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 3 «BONDING» SERA-T-ELLE SORTIE?

Oui Netflix renouveler « Collage« Pour une troisième saison, le plus probable est que les nouveaux épisodes seront diffusés en 2022.